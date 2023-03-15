英外长：英国将在必要时和中国进行“直率的对抗性对话”

（早报讯）继英国政府星期一（3月13日）发布更新版《安全、防务与外交政策综合评估》报告后，英外交部长克莱弗利隔日表明，若有必要，英国将与中国就分歧议题进行“直率的对抗性对话”。

《亚洲新闻台》报道，克莱弗利认为，英国与中国的关系复杂，无法用一个词来形容。他说，“中国是世界上一股庞大、复杂、富裕、强大和不断增长的力量”，因此英国不得不以一种校准方式作出回应。

克莱弗利认为，中英两国能在符合全球利益的领域继续保持密切合作，如气候变化和环境保护等。但在中国对待新疆维吾尔族穆斯林的方式，以及香港问题等议题上，英国将在必要情况下，与中国进行“直率的对抗性对话”。

针对英国日前发布的新版《安全、防务与外交政策综合评估》报告，克莱弗利说：“2021年的综合审查是自冷战结束以来，（英国）对国防、外交和发展政策的最全面评估。当然，随着俄罗斯对乌克兰的入侵，我们进行总结是正确的。”

他认为，英国两年前做出的许多评估已被证明是“绝对可靠的”，且正在以“比预期更快的速度”发生。

为了应对来自俄罗斯和中国的威慑，英国正在研究如何补充国防储备，以及与盟国合作。

他说，英国计划在本世纪20年代末将军费提高到GDP总量2.5%的目标，这表明英国打算继续成为北约组织中的强国，并支持欧洲-大西洋防务架构，同时关注印度-太平洋地区。