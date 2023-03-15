消息：马哈迪可能再与慕尤丁合作

（早报讯）消息人士透露，马来西亚土著权威党（PUTRA）顾问、前首相马哈迪可能接任土权党主席，再将土权党改名为祖国行动阵线（祖阵），并准备与前首相慕尤丁领导的国盟合作。

消息人士告诉《马来西亚前锋报》：“（伊斯兰党选举主任）沙努西最近会见马哈迪后，伊党主席哈迪阿旺也和马哈迪进行了闭门会议。他们讨论有关祖阵和国盟合併等议题。”消息人士指出，马哈迪与国盟合作是确保马来人能在下届全国大选重新掌权的第一步。

他说，国盟对赢得大部分马来选民支持很有信心，因为巫统如今已经与民主行动党合作。“然而，祖盟可能不参与六州选举，只是为国盟助选。”

马哈迪2016年2月底退出巫统，同年9月与慕尤丁等人成立土著团结党并出任总主席。2020年2月底喜来登事件后，慕尤丁为首的土团党当权派与马哈迪渐行渐远，最终在同年5月开除马哈迪。

马哈迪2020年8月成立祖国斗士党并担任总主席，儿子慕克力担任党主席。马哈迪过后宣布斗士党及其他小党成立祖阵，一起参与去年11月的全国大选。慕尤丁当时曾希望与马哈迪合作，但遭马哈迪一口拒绝。选举结果，祖阵全军覆没，国盟则成为国会第二大政党联盟。

今年1月14日，慕克力宣布斗士党退出祖阵，并开放与任何阵营讨论政治合作，这让马哈迪非常不满，因此在2月9日与其他13人退出斗士党。马哈迪过后加入土权党并担任顾问，慕克力则向国盟申请让斗士党加盟。