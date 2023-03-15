日本企业大幅度加薪 有望缩小男女薪酬差距

（早报讯）日本企业采取近几十年来最大幅度加薪，有望在更短时间内缩小男女薪酬的巨大差距。

路透社报道，日本职业女性的收入仅达男性的约78%，在七国集团（G7）中是差距是最大的，且几乎是经济合作与发展组织（OECD）平均水平的两倍。

造成女性薪酬劣势的一大因素，是女性职员通常缺乏职业发展。根据研究公司Teikoku Databank的数据，尽管女性占日本全职员工的三分之一左右，但只有9.4%的经理是女性。担任高级管理职位的女性比率略高一些，为13%。

日本政府希望在2030年，将女性经理的比率提高到30%左右，比之前定下的目标晚了10年。

根据日本去年出台的规定，较大型企业须每年公开公司的薪酬差异。从今年起，企业将不得不在监管文件中公开更多信息，某些情况下，还须公开女性担任管理职位的比率。

不过，有专家指出，虽然这一规定为改善薪酬差距做出了努力，但“若企业只是公开数据，而不增加女性管理者的数量，薪酬差距不会缩小”。

日本已故前首相安倍晋三在任时，曾主张“女性经济学”（Womenomics），希望鼓励妇女重返工作队伍。女性劳动参与率之后虽有所上升，但超过一半的女性从事的是非固定职业，往往伴随较低的薪酬和福利，工作时长也较短。此外，女性因生育暂离职场后，往往会回到收入较低的岗位或选择兼职工作。

有的企业已开始采取行动，大和证券于2005年启动一项帮助女性员工的计划，将产假延长至三年，强制要求男性陪产假，并促进重新雇用妇女。

也有更多投资者就性别问题与日本公司进行接触，但当前仍难以让日本企业看到促进性别平等的益处。