马国政府：为政党提供政治献金抵触法令

（早报讯）马来西亚政府表明，马国目前没有任何法律允许个人或机构为政党提供政治献金，因此这类行为并不合法。当局已经加速立法规范捐献与接受政治献金。

负责法律及体制改革的首相署部长阿莎丽娜星期二（3月14日）晚间在Astro Awani电视台的访谈节目中说，目前为政党提供政治献金可能抵触的法令包括“2009年反贪污委员会法令”。“从现有的法律而言，这类行为并不合法，除非今后能落实建议中的政治献金法。”

阿莎丽娜长期主张政府应尽快通过政治献金法。她强调，制定政治献金法非常重要，因为这能确保政党所获的政治献金免遭贪污罪。“马国许多提供政治献金者都不想让他人知晓，一些人还同时支持朝野政党以求自保。”

她认为，当局必须成立一个特别委员会，收集各政党的看法及进行讨论，之后制定政治献金法，因为朝野政党对此可能有不同看法。

制定政治献金法是希盟在野时的长期主张。希盟2018年5月上台后，时任首相马哈迪多次表明将尽快立法铲除金钱政治，但直到希盟2020年2月倒台，这方面仍没有进展。

依斯迈沙比里2021年8月21日出任首相后，9月13日和希盟签署《政治转型与稳定谅解备忘录》，其中包括在国会通过政治献金法。时任负责国会及法律事务的首相署部长旺朱乃迪去年9月11日宣布，内阁已经批准“政治献金法案”的基本框架，当局计划在去年10月提呈国会。不过，依斯迈去年10月10日宣布解散国会，这项法案的立法进程也停摆至今。