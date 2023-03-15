周三美市盘前下跌 重点谈时装连锁集团Guess业绩

星期三（3月15日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期三（3月15日）下跌。在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌70.50点或1.80％，报3850.10点；纳斯达克100指数期货下跌187.00点或1.53％，报12012.80点；道琼斯指数期货则退低567.40点，报31588.00点。

美国股市隔夜（星期二）反弹。美国发布的消费者价格指数基本上符合市场普遍预测。

标准与普尔500指数隔夜上升63.53点，闭市报3919.29点。重量级的道琼斯指数则起336.26点，闭市报32155.40点。以科技股为主的纳斯达克100指数也起2.32％或276.62点，以12199.79点收市。

美国股市隔夜的交易活跃，交易所的总成交量是138亿4000万股，比过去20天的116亿4000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

在硅谷银行和标志银行相继倒闭后，市场开始对较小型银行感到恐慌，结果在这几天纷纷把款额转进大型银行。美国银行（Bank of America Corp）这几天就吸引到超过150亿美元的新存款，成为银行业恐慌的吸金王之一。美国银行股价星期三晚上盘前退低0.76美元，截稿时报28.00美元。

在去年11月裁退1万1000名员工后，脸书母公司Meta Platforms计划再裁员1万名员工。Meta Platforms股价在星期三晚上盘前下跌3.02美元，截稿时报191.00美元。

沙特阿拉伯王储萨勒曼（Mohammed Bin Salman）将向波音（Boeing）购买78架787客机，重振了该国的旗舰航空公司。波音股价在星期三晚上盘前下跌2.84美元，截稿时报204.44美元。

星期三下文我们来看看时装连锁集团Guess? Inc的最新季度业绩。星期三晚上盘前该股下跌1.39美元，截稿时报19.88美元。

盘前活跃股按序：第一共和银行（First Republic Bank）、特斯拉（Tesla）、西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）、Opendoor Technologies Inc和Western Alliance Bancorp。截稿时，这五四只活跃股的股价跌多起少。

Guess? Inc（纽约证券交易所代码：GES）

（早报讯）尽管欧洲市场需求强劲，但是因为全球市场充满挑战，时装连锁集团Guess? Inc在隔夜盘后预测，今年公司第一季度和全年盈利将会比预期来得低，导致Guess股价在盘后即刻下跌超过6％。

Guess高管是在发布第四季度业绩时做出上述预测。他们认为，今年第一季度调整后的每股亏损会是在0.25美元至0.31美元之间。而FactSet根据两位分析师的平均预测则是每股盈利0.52美元。

至于全年表现，Guess高管预计调整后的每股盈利会介于2.45美元至2.80美元。这个预测数字也比FactSet搜集到的3.41美元来得逊色。

在营业额方面，Guess高管预计第一季度营业将会下降6％至7％。这个预测甚至与分析师预估数字背道而驰。分析师是估计营业额会取得约3.9％的增长。

其实如果单单只看第四季度业绩，Guess的表现仍是不错的。它的营业额在这个季度取得2％的增长，达到8亿1800万美元。季度净利也有9580万美元，即每股盈利1.42美元，比去年同期的6840万美元，或每股盈利1.04美元还要出色。

Guess调整后的每股盈利是从去年同期的1.14美元增加至1.74美元。而FactSet搜集的分析师预测则是调整后每股盈利1.30美元，营业额是7亿7200万美元。

Jefferies分析师团队在今年1月间也在提到Guess时，承认该公司的“独特品牌”是一个优势，而且它的包包和儿童的产品也一直很受欢迎，但是因为全球市场从疫情复苏的速度并不均衡，而Guess的主要市场，也就是欧洲市场的反弹确实是比美国市场来得慢。再加上外汇的压力，Guess的业务前景是受到一定的阻力的。

虽然如此，Guess的股价在过去12个月里仍上涨了16.29％，比标准预普尔500指数在同期下跌8.05％的表现还要出色。

目前在Tipranks只有一名分析师给于Guess股“持守”的评级，一年期限平均目标价是23.00美元。