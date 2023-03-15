英国将能源价格保证计划延长三个月

（早报讯）为降低国内天然气成本，减轻家庭开支压力，英国政府已将现阶段能源价格保证计划（EPG）延长三个月。

彭博社报道，英国财政部星期三（3月15日）声明，EPG将年度能源账单保持在2500英镑（约4073新元）。这意味着双重燃料关税将在7月之前保持稳定。不过，家庭支付的费用仍将是两年前的近两倍。

EPG是英国政府为限制每单位电力和天然气的最高价格颁布的计划，高于这一限制水平的任何费用，都将由政府埋单。财政部称，未来三个月的政府支持将达到40亿英镑，这仅是去年秋天预估的三分之一。

根据财政部的数据，延长EPG将为英国家庭节省160镑的能源开支。财长亨特说：“随着能源费用从7月开始下降，家庭压力将有所减轻。这同时有助于缓解通胀问题。”

高盛集团指出，保持EPG不变将有助于英国通胀率从目前的10%以上，在2023年末降至1.8%。

去年，天然气成本飙升推动英国通胀率达到40年来的最高水平，从商品价格到能源账单的各项成本也水涨船高。彭博经济分析，尽管未来18个月的能源价格会有所回落，但其他因素仍可能继续加剧通胀。

自2022年8月以来，英国天然气价格虽下跌超过80%，但并未反映在家庭的能源账单上，因为能源公司提前几个月支付了供应费用，再根据购买时的成本向家庭收费。

英国的独立咨询组织Citizens Advice，以及燃料慈善机构National Energy Action一再呼吁英国政府为家庭提供长期支持。NEA预计，即使EPG保持在当前水平，估计仍将有750万人处于燃料匮乏状态。