英国公布新预算案：预计明年国内经济不会衰退

（早报讯）英国财政部长亨特星期三（3月15日）公布了新预算案，声明将避免国内经济出现衰退，并将实现通胀减半、减少债务及推动经济增长等首要目标。

综合外电报道，亨特向国会提交新预算案时说：“预算责任办公室（OBR）曾在2022年11月预测英国经济2022年会进入衰退，并在2023年萎缩1.4%。这让许多家庭对未来感到担忧。但今天，OBR预测我国今年根本不会进入经济衰退，萎缩率仅为0.2%。今年之后，英国经济在预测期内的每一年都将增长：2024年增长1.8%；2025年增长2.5%；2026年增长2.1%；2027年增长1.9%。”

冠病疫情流行长达三年，在各国陆续恢复疫情前生活状态、重振经济之际，英国是唯一尚未恢复大流行前规模的七国集团（G7）经济体。早在遭遇冠病袭击和通胀飙升至10%不下之前，英国的收入增长就已近乎停滞10年之久。

亨特说，尽管全球持续不稳定，但根据OBR的预估，到2023年底，英国通胀率将从2022年第四季度的10.7%降至2.9%。“去年（2022年）秋天，我们做出了艰难的决定，以提供稳健的货币政策。自10月中旬以来，10年期英国国债利率下降，偿债成本下降，抵押贷款利率降低，通胀已经见顶。”

除了通胀问题以外，新预算案还关注就业问题。亨特指出，OBR预计英国失业率将上升不到一个百分点至4.4%；与秋季预测相比，失业人数将减少17万。

亨特还强调，目前“不是跟随通胀提高燃油税，或增加关税的合适时机”。

此外，由于英国在俄乌战争爆发后，在财政和军事上为乌克兰提供各种援助，国防预算已经捉襟见肘。新预算案指出，政府将在未来五年内增加110亿英镑（约179亿新元）的国防预算。

亨特2022年10月出任财长，许多经济学师认为，他可能希望在2024年大选之前保留一些财政火力。