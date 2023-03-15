法国退休金改革法案迈入关键时刻 工会再次大罢工

（早报讯）法国工会星期三（3月15日）举行大规模罢工，反对马克龙政府改革退休金制度，以期改革法案在议会迈入关键时刻之际，向立法者施压。

彭博社报道，法国国家铁道公司SNCF称，罢工导致铁路运输中断，巴黎地区多达五分之三的通勤列车遭取消。不过，巴黎大众运输公司RATP说，首都地铁的大多数线路几乎正常运行，只有少数国际欧洲之星列车被取消。

航空业也受到罢工影响。航空当局命令航空公司削减巴黎奥利机场20%的航班。

法国多个炼油厂，包括道达尔石油公司（TotalEnergies SE）和埃克森美孚（Exxon Mobil）旗下炼油厂的燃料交付，也已连续数日受到罢工行动影响。

不仅如此，接连数日的大规模罢工，还产生了7000吨的垃圾。

自马克龙政府提出改革退休金制度，尤其是将目前的62岁退休年龄提至64岁以来，法国工会已爆发数轮大规模罢工。有民意调查显示，尽管支持改革的官员再三为法案背书、在议会期间做出让步，并采取措施减轻对母亲和长期工作者的影响，但大多数法国人仍反对该法案。

不过，法国商业频道电视台BFM TV公布一项对1003名成年人进行的民意调查，数据显示78%的参与者预计法案将获得通过，一周内上升了14个百分点。上星期六（11日）的游行集会人数也降至近期的最小规模。

法国政府发言人韦郎（Olivier Veran）星期三坚称，随着人口整体老龄化，为维持退休金制度，有必要进行改革。此外，根据养老金咨询委员会的数据，若不改革退休金制度，在未来10年，仅养老金一项的年度赤字就将高达年经济产出的0.8%。

前总统奥朗德警告，若罢工和抗议活动继续下去，法国多年来为吸引外国投资所做的努力可能会受到威胁。