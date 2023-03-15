瑞士信贷集团股价暴跌 波及各地市场

（早报讯）瑞士信贷集团（Credit Suisse）最大股东无法提供更多财务支援的消息，导致集团股价星期三（3月15日）在当地股市盘中一度暴跌超过30％至1.55瑞士法郎的历史新低。各地银行股受到波及，欧美股市星期三纷纷受压败跌。瑞信股价今年来跌幅超过40％。

至新加坡时间星期三晚上10时左右，欧洲各地股市星期三跌幅在2％至4.5％，对瑞信的担忧蔓延到其他市场。布伦特原油期货价星期三一度败跌逾4.4％至每桶74.01美元的一年多来低位。美国股市也进一步承压，道琼斯工业指数和标普500指数星期三开盘后不久即分别下挫超过1.5％，花旗集团（Citigroup）和富国银行集团（Wells Fargo）各下跌约5％。

沙特国家银行去年底在瑞信售股集资时，以14亿瑞士法郎买入瑞信的9.9％股权，成为瑞信的最大单一股东。这批股权的价值几个月内便损失超过5亿瑞士法郎。沙特主权财富基金持有沙特国家银行37％的股权。

被问及是否愿意进一步注资瑞信时，沙特国家银行主席阿玛尔·阿尔库达里（Ammar Al Khudairy）答复彭博社说：“答案是绝对不会，除了监管和规定这一最简单的原因之外，还有很多原因。”

阿尔库达里表示，如果持超过10％瑞信股权，将带来额外的监管，沙特国家银行并没准备面对。

继硅谷银行倒闭之后，瑞信集团股价和大盘星期三的大跌，重新点燃了投资者对全球银行体系的不安情绪。