为应对美国安全担忧 TikTok或将从字节跳动单飞

（早报讯）短视频平台TikTok高层正在考虑与母公司字节跳动“分手”，以应对美国政府对它可能威胁国家安全的担忧。

路透社引述知情人士报道，只有当TikTok向美国安全部门官员提出的提案未能获得批准的情况下，才会采取资产剥离这一最后手段，届时将出售公司，或首次公开募股，且中国政府必须同意这类交易。

根据彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）的数据，TikTok美国业务的估值可能在400亿至500亿美元（约541亿至676亿新元）之间。它分析，大型科技公司可能不会对收购TikTok感兴趣，但微软对Bing和ChatGPT的关注，可能让人们想要让TikTok这样的视频平台加入与YouTube的竞争。

TikTok是中国互联网科技公司字节跳动旗下产品，美国官员因此担心中国政府利用它来操纵或监视美国用户。为应对美国政府的疑虑，TikTok正在接受美国外国投资委员会（Cfius）的国安审查。

2022年11月，TikTok提出名为“得克萨斯项目”（Project Texas）的计划，将平台存储的数据转移到美国公司甲骨文（Oracle）的云基础设施，以保护美国用户的隐私。

但知情人士透露，Cfius中的司法部成员一直不愿接受TikTok这一提议。

TikTok发言人奥柏威特（Brooke Oberwetter）说：“无论是禁止TikTok，还是将它从字节跳动剥离，都无法解决数据传输相关的国家安全问题。”

此前，欧盟委员会已禁止工作人员在官方设备上安装TikTok；英国政府也建议民众不要使用这款应用。