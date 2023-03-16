韩指朝导弹飞行1000公里 或为新型固体燃料洲际导弹

（早报讯）韩军探测到朝鲜星期四（3月16日）上午7时10分（新加坡时间上午6时10分）从平壤顺安一带向韩半岛东部海域发射一枚疑为洲际弹道导弹（ICBM）的远程弹道导弹。

韩联社引述韩国联合参谋本部（联参）消息，导弹飞行约1000公里，韩国军方正分析朝鲜发射新型固体燃料洲际弹道导弹的可能性。

据韩国军方消息，导弹以高于正常角度（30至45度）的仰角发射，导弹飞行约1000公里后落在东部海域。韩美情报部门正基于近期朝鲜导弹研发动向进行综合分析。据悉，朝鲜于2月8日在人民军建军75周年纪念阅兵式上公开新型固体燃料洲际导弹等武器，展示对美远程核打击能力。韩美情报部门正对朝鲜试射这款新型导弹的可能性进行分析。

联参说，联参议长金承谦在朝方射弹后立即同韩美联军司令部司令保罗·拉卡梅拉开会共享相关情况，并重申将保持牢固的联合防卫态势，以应对朝方任何形式的威胁和挑衅。

联参称，朝鲜接连发射弹道导弹对韩半岛乃至国际社会和平稳定构成严重威胁，也是重大挑衅行为，公然违反联合国安理会的决议。韩方对此提出严正警告，敦促朝方立即停止此类挑衅行为。军方将基于坚固的韩美联合防卫态势，按计划进行高强度的联合演习和演练，以能压倒性应对朝鲜任何挑衅的力量，维持坚固的防卫态势。