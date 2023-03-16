薪酬谈判破裂 新西兰教师罢工示威

（早报讯）新西兰教师工会与教育部的薪酬谈判破裂，近五万名教师星期四（3月16日）罢工示威。

法新社报道，教师工会称政府最新的薪酬提议无法应对当前的通胀，新西兰的教育业因教师短缺而处于“危机点”。

为期一天的罢工迫使新西兰各地幼儿园和中小学关闭。参与罢工行动的教师挥舞着横幅，上面印有“无力支付牙医费”和“太穷印不出好看的标语”等文字。

中学教师协会成员阿波克隆比（Chris Abercrombie）说，改善教师薪酬水平和工作条件，对留住经验丰富的员工和招聘毕业生来说至关重要。“优质教育是一项基本人权。可悲的是，作为教师，我们看到这种权利毫无疑问正在慢慢地遭到破坏。”

新西兰教育学院（New Zealand Educational Institute）院长波特（Mark Potter）说，教师罢工“旨在向政府传达一则信息，表明我们对改革的重视”。“我们都希望给学生最好的，但如果不改变制度，我们就办不到这一点。”

教育部长蒂内（Jan Tinetti）对教师罢工表示失望，并希望能尽快解决薪酬纠纷。

尽管当局正努力遏制通胀，但生活成本危机已成为新西兰的一个主要政治问题。

有分析认为，教师作为新西兰工党政府的传统票仓来源之一，在全国大选即将于10月举行之际罢工，是想敦促希普金斯政府为赢回教师选票而做出让步。