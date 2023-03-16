马国反贪会：五家银行至少20名“内鬼”勾结诈骗团伙

（早报讯）马来西亚反贪污委员会透露，吉隆坡五家银行至少20名“内鬼”涉嫌勾结国际诈骗团伙，协助团伙每天转移数百万令吉到国外。

据《新海峡时报》星期四（3月16日）报道，反贪会调查人员最近在展开“热带行动”，捣破两个活跃于马国、印度尼西亚、菲律宾、新加坡、泰国、香港和英国等地的诈骗团伙，并发现吉隆坡五家银行的审计员和一线工作人员涉嫌收受利益并协助诈骗团伙开设账户。

反贪会反洗钱和资产充公组主任莫哈末赞里透露，这两个诈骗团伙首脑星期四已经在沙亚南法庭被控。

据报道，反贪会发现至少20名银行员工涉嫌协助诈骗团伙开设账户，用来收取受骗者汇入的资金。这些受骗者大多来自澳大利亚和英国。这些银行内鬼还对涉及可疑交易的银行账户视而不见，导致过去三个月内有高达2亿令吉诈骗所得能在不同银行账户之间自由转移。

调查发现，这些内鬼每协助诈骗团伙开设一个银行账户，就能获得1000令吉至2000令吉（约300至600新元）酬劳。由于有银行职员涉案，因此相关银行遭当局援引反贪会法令调查。

根据条例，商业机构的员工或合伙人若涉及贪污，该机构的领导人或代表将被视为知情者，商业组织也被视为违法而必须负上刑责。

一位知情人士指出，这些银行账户都用于跨境汇款。诈骗团伙每次行骗得手后，就立即将受害者存入的钱在不同账户之间转移，最终转移到香港的一些由诈骗团伙掌控的银行账户。这名消息人士指出，这些怀疑为诈骗团伙提供方便的银行全部位于吉隆坡。

据了解，诈骗团伙一般会开设20个至30个银行账户用于转移诈骗所得，每批账户每三个月会注销以逃避追查，然后再开设新账户继续干案。