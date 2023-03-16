马国反贪会将传召高官名人 协查濒海战舰丑闻

（早报讯）马来西亚反贪污委员会（反贪会）将继续调查90亿令吉（约27亿新元）濒海战舰（LCS）丑闻，接下来将传召更多高官与名人等重要人物（VIP）协助调查。首相安华日前下令反贪会必须揪出幕后黑手。

反贪员会主席阿占巴基星期四（3月16日）在新山的反贪会官员培训结业礼后的记者会指出，反贪会不排除或掩护任何人，无论名人或任何人，只要与案件有关，反贪会都将传召他们协助调查。他透露，反贪会也将前往国外向相关人士录取口供。

阿占巴基指出，相关调查仍在进行中，这是为了搜集更多证据证明庞大资金如何转移，这需要更多时间调查。

首相安华星期二（14日）下令，调查单位必须继续调查濒海战舰项目，因为这是涉案金额庞大的贪污案。他强调，之前的初步起诉并不足够，当局还必须揪出幕后主谋。

马国国会公共账目委员会去年8月透露，政府2011年同意以91亿2800万令吉建造六艘濒海战舰，截至当时支付60亿8300万令吉给承包商，但承包商连一艘战斗舰都尚未交付海军。

这是马国历来数额最庞大的军购弊案。前国防部长、现任副首相阿末扎希也被指涉案。当局至今只提控一名涉案人，即承包商前董事经理、前海军首长阿末南利。他去年8月被控三项刑事失信罪，涉案金额2亿1080万令吉。但他否认有罪。