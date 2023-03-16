俄土伊叙副外长会议推迟 阿萨德要求土撤军

（早报讯）原定本周举行的俄罗斯、土耳其、伊朗和叙利亚副外长会议，已决定推迟，具体日期待定。

综合路透社和法新社报道，土耳其外交部长恰武什奥卢上周说，为探讨解决叙利亚危机，四国副外长将于本周在莫斯科举行会谈，并计划在会谈后择日举行外长会谈。

伊朗国营安纳杜鲁新闻社（Anadolu News Agency）此前报道，副外长会议原定于星期三（3月15日）至星期四（16日）举行。不过，一名土耳其外交部消息人士透露，会议因技术原因而推迟，但未就此详细说明。

叙利亚和土耳其国防部长曾于2022年12月，在莫斯科与俄罗斯国防部长举行会谈，这是叙利亚2011年爆发内战以来，土叙两国最高级别的会谈，具有里程碑意义。恰武什奥卢也曾在1月称，可能在2月会见叙利亚外长，讨论土叙关系正常化问题。

土叙之间积怨已久。自叙利亚内战开始以来，土耳其便支持反对阿萨德的叛乱组织。

俄新社星期四报道，刚刚访问了莫斯科的叙利亚总统阿萨德要求土耳其在撤军的同时，结束“对恐怖主义的支持”，并称只有实现这一点，他才会与土总统埃尔多安会面。

阿萨德说：“如果不能促成叙利亚内战的结束，那么任何类型的会议有什么意义？为什么要组织那样的会议？”