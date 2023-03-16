周四美市盘前走势不明确 重点谈瑞士信贷危机

星期四（3月16日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期四（3月16日）起落参半，交易淡静。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌5.60点或0.14％，报3886.30点；纳斯达克100指数期货则起24.20点或0.20％，报12275.50点；道琼斯指数期货退低69.60点，报31805.00点。

美国股市星期三（15日）下跌，不过股市在午盘有稍微收回部分失地，缩减了全日的跌幅。而以科技股为主的纳斯达克指数则逆流而上。

标准与普尔500指数星期三下跌27.36点，闭市报3891.93点。重量级的道琼斯指数则跌280.83点，闭市报31874.57点。纳斯达克100指数却上升0.42％或51.53点，以12251.32点收市。

盘前交易重点：

短视频平台Tik Tok星期四刚发布消息说，如果该平台的中国股东不撤资，美国将对TikTok发出禁止令。这个消息让Snapchat的母公司Snap和脸书与Instagram母公司Meta Platforms的股价，在星期四盘前分别上涨6.48％和1.74％。

股神巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway），星期三呈交给SEC的文件显示，该公司在3月13日至3月15日期间，又再进场购买790万股西方石油（Occidental Petroleum）的股票，交易总额达4亿6668万美元。西方石油星期四盘前上升0.93美元，截稿时报57.73美元。

星期四下文我们来看看瑞士信贷（Credit Suisse Group）到底发生了什么事？星期四盘前该股止跌回稳，起0.18美元，截稿时报2.34美元。

盘前活跃股按序：第一共和银行（First Republic Bank）、特斯拉（Tesla）、西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）、Western Alliance Bancorp和Opendoor Technologies Inc。截稿时，这五只活跃股的股价跌多起少。

在3月15日，瑞士信贷的最大股东沙特国家银行公开表指出，绝不会在瑞士信贷现有的9.8％股权的基础上再进一步增资。（法新社）

瑞士信贷（Credit Suisse Group）（纽约证券交易所代码：CS）

（早报讯）原本是备受全球富豪信任的瑞士银行体系下的瑞士信贷，却从去年10月开始就问题连连出现。接二连三冒出的丑闻、法律纠纷等更是让投资者纷纷避开瑞士信贷，它的股价也因此在过去六个月里下挫了将近60％。

在过去一个星期里，硅谷银行（Silicon Valley Bank）、标志银行（Signature Bank）和银门银行（Silvergate Bank）相继倒闭，让投资者又开始转向问题多多的瑞士信贷。投资者不安情绪如滚雪球般蔓延，迫使该银行向瑞士央行借入多达500亿瑞郎（约540亿美元）来提振市场信心。

其实瑞士信贷的问题早在去年10月就出现了。当时有谁会想到信誉良好的瑞士信贷竟然允许毒贩在保加利亚洗钱而被刑事定罪，又或是卷入莫桑比克腐败案，还有高管会涉及间谍丑闻，以及向媒体大量泄露客户数据等。瑞士信贷与名誉扫地的金融家格林西尔（Lex Greensill）和失败的纽约投资公司Archegos Capital Management的关系，也让投资者觉得瑞士信贷的自我监督并不严谨。这些都是造成瑞士信贷去年10月出现前所未有的客户外流的导火线。

在去年7月间上任的首席执行官科纳（Ulrich Koerner）在去年底紧急发起了大规模“吸金”活动。他的努力似乎在今年1月份开始奏效，瑞士信贷也开始在这个月份出现了“净正”存款额。谁知道在3月9日，美国证券交易委员会（SEC）质疑瑞士信贷的年报，迫使它不得不延迟发布年报。

再加上这时数家银行倒闭，市场恐慌情绪蔓延，投资者就像惊弓之鸟，任何银行有风吹草动就纷纷把存款提出，瑞士信贷也不例外。

在3月15日，瑞士信贷的最大股东沙特国家银行公开指出，绝不会在瑞士信贷现有的9.8％股权的基础上再进一步增资。这个消息即刻引发市场恐慌，瑞信股价当天盘中一度暴跌至1.75美元的历史新低。

紧接着在3月16日，瑞士信贷就宣布已安排从瑞士国家银行借入多达500亿瑞郎，并透露要回购多达30亿瑞郎的美元和欧元计价债务。瑞士政府还提出在必要时，出面收购瑞士信贷股份作为瑞士信贷增资的方法之一。

科纳也站出来说，瑞士信贷的资金流动性覆盖率（Liquidity Coverage Ratio）显示，该行可应对一个多月的大量资金外流的状况。

但是现在信息分分钟更新、谣言更是满天飞。在Tipranks只有三名分析师给予瑞士信贷股评级；一个给予“买进”的评级，一个给予“持守”的评级，一个给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是4.22美元。不过目前市况混乱，谨慎的投资者也许暂时采取观望才是上上之策。