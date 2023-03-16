德总理呼吁欧盟完成银行业一体化

（早报讯）德国总理朔尔茨说，他将在下周于布鲁塞尔举行的欧盟峰会上寻求通过改革来提高欧洲的竞争力，并呼吁欧盟加强银行业和金融业的整合。

彭博社报道，朔尔茨星期四（3月16日）在德国联邦议院发表讲话说：“一个有竞争力的欧盟，当然需要建立完善的资本市场和银行业联盟。现在的任务是要加强这个单一市场。”

朔尔茨发表讲话之际，正逢全球银行业和金融投资市场连遇震荡。硅谷银行上星期五（10日）轰然倒闭后，瑞士信贷集团星期四迫于压力，向瑞士国家银行借入500亿瑞士法郎（约726亿新元）的资金，以预先加强其流动性，并支持瑞信的核心业务和客户。

朔尔茨的呼吁旨在促使欧盟完成一个统一的银行市场，以建立单一的银行监管体系，并确保纳税人不再需要拯救银行。“我们的竞争力是经济成功的先决条件，也决定着欧洲未来的地缘政治角色。”

欧盟近年来在经济上寻求与美国和中国保持同步，并在俄乌战争中支持乌克兰，欧洲的团结在此期间也一再受到考验。

朔尔茨期望欧盟国家齐心协力应对一系列挑战，包括应对美国针对清洁科技的大规模补贴计划《降低通货膨胀法案》（Inflation Reduction Act）。

此外，欧盟准备公布一项关键原材料法案（Critical Raw Materials Act），以期在原材料获取方面与美国和中国保持同步。朔尔茨说，原材料安全也将是他本周访问日本的首要议程。

谈及俄乌战争，朔尔茨说欧盟成员国将同意采取进一步措施，以加强对乌克兰武器和弹药的持续供应。