华尔街巨头联手向第一共和银行注资300亿美元

（早报讯）由美国六大行领衔的11家华尔街大型银行，联手向第一共和银行注入300亿美元（约404亿新元）资金，防止美国银行业危机进一步蔓延。

彭博社报道，根据星期四（3月16日）发布的公告，摩根大通、美国银行、花旗集团、富国银行将各存入50亿美元，高盛和摩根士丹利各出资25亿美元，PNC金融服务集团、纽约梅隆银行、Truist Financial Corp、US Bancorp、道富银行各自出资10亿美元。

声明称：“美国最大的几家银行采取了这一行动，反映出它们对第一共和银行（First Republic Bank）以及各种规模银行的信心。”该财团指出，在硅谷银行（Silicon Valley Bank）和标志银行（Signature Bank）倒闭后，少数银行没有保险的存款外流。

美国财政部长耶伦、联邦储备局（FED）主席鲍威尔、联邦存款保险公司（FDIC）主席格伦伯格和货币监察长办公室（OCC）代主计长Michael Hsu发表联合声明说：“这种由大型银行集团提供支持的表现是最受欢迎的，而且展示了我们银行体系的弹性。”

硅谷银行3月10日破产后，以第一共和银行为代表的美国地区性银行陷入股价暴跌的困境，投资者对这些银行的健康状况感到担忧。

第一共和银行股价本周一度重挫约75%，市值在3月8日硅谷银行危机爆发时约为210亿美元，但股价连遭重创后，市值一度跌至不足50亿美元。

第一共和银行的股票星期四多次停牌后收盘上涨10%，收复了早些时候的跌幅。但该银行宣布将暂停派息后，其股价在盘后交易中大幅下跌。

据悉，第一共和银行始终坚称其业务状况稳定，存款损失也不是很大。然而，标准普尔全球评级星期三（15日）将第一共和银行债券评级下调至垃圾级。

在硅谷银行危机爆发前，第一共和银行的业务和市值堪称优秀，它的客户都是富有的企业和个人，主要集中在沿海地区。截至2022年底，第一共和银行拥有约2130亿美元资产。