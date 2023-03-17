CNN：武器化中国制无人机在乌东战场被击落

（早报讯）在美国政府一再呼吁北京不要向俄罗斯提供军援的警告声中，乌东地区的乌克兰守军上个周末用AK-47自动步枪，在当地击落一架经过武器化改装的中国制民用无人机。

美国有线电视新闻网（CNN）的一个摄制组应乌克兰守军之邀，驱车前往乌东地区一处松树高耸树林中，然后在乌克兰向导的带领下，徒步走到被击落的中国制无人机残骸处。美国之音引述CNN报道称，当地杂草丛生，而且不时听到从远处前线传来的爆炸声。

据CNN报道，这架被乌克兰守军用AK-47自动步枪击落的，是由中国厦门云轮智能（Mugin）科技有限公司生产的云轮-5（Mugin-5）型民用无人机。厦门云轮智能科技有限公司成立于2017年，专门从事无人机的研发与生产，特别向工业用户提供专用的无人机平台。

云轮智能公司网站介绍，该公司为专业用途设计的超大型无人机，可以配备完整的新进控制电子系统，还能与最先进的地面站同步运行。

CNN引述一些科技博客的话说，云轮-5无人机常被戏称为“阿里巴巴无人机”，因为这些无人机可以在中国包括阿里巴巴和淘宝在内的电商平台上购买，单机价格最高为1万5000美元（约2万新元）。

厦门云轮智能公司：不容忍这样的用法

厦门云轮智能公司向CNN坦承，被击落的无人机的确是该公司产品，并表示此事“深为不幸”。云轮智能公司一发言人对CNN说：“我们并不容忍这样的用法，我们也尽全力予以制止。”

俄罗斯入侵乌克兰一年多来，常有俄军将民用无人机改装后用于战场的报道，而这是此类事件的最新一起。

报道引述一名叫马克西姆（Maksim）的35岁乌克兰领土防卫军士兵说：“在前线沿线，我们一直都在进行空中侦察。”

乌克兰国家安全局告诉CNN，在10日夜间至11日凌晨间，乌克兰在俄罗斯占领领土上的特工报告称，一架无人机已从当地起飞，飞向乌克兰方面的目标。

乌克兰国家安全局随即向部署在乌东斯洛威扬斯克市附近的部队发出警报。大约在11日凌晨2时许，乌克兰领土防卫军111旅的士兵们听到了头顶上无人机的轰鸣声，有人还看到了无人机机身上的闪光。

马克西姆对CNN说：“根据轰鸣声和闪光，士兵们一起对天开枪，并将这架无人机击落。”目前飞机残骸坠落在森林中，飞机机头明显有一个被子弹击中的弹孔，机身受损严重。

士兵还向CNN展示了附近地面的一个坑，据说这是无人机上的一枚约20公斤重的炸弹掉落时撞击而成的。炸弹的引信已被士兵安全拆除。

乌克兰士兵向CNN提供了一段短视频，画面显示乌克兰士兵将一个美国制的炸药包与无人机掉落的炸弹相连接，然后跑向停在树林中的卡车，再上车快速驶离。等卡车驶离现场约500米外之后再停车引爆炸弹。炸弹的威力很大，如果击中乌克兰领土上的目标有可能造成重大损失。

英国专家：俄罗斯使用“笨弹”无人机 证明已不是超级军事大国

CNN引述退役英国军官以及无人机战专家林肯-琼斯（Chris Lincoln-Jones）的话说，经过武器化改装的无人机并没有装备照相机，无法用于侦察，因此性质上很像一枚“笨弹”。他说：“我们看到的这架无人机如果加装一个好一点的照相机，效力将大大提升。”

林肯-琼斯认为，俄罗斯把如此简陋的无人机用于战场，证明俄国已经不是世界所预期的超级军事大国。

他说：“这似乎是一种非常原始而简陋、技术含量也极为不高的作战方式。”他还说，这种无人机的价格从军事的角度看也是非常低廉。

俄罗斯方面过去也指控乌克兰军方使用同样经过改装的中国制无人机袭击俄军目标。

俄占卢甘斯克地区的官员今年1月在社交媒体贴文说，他们击落了一架由乌克兰部队放飞的云轮-5型无人机。

莫斯科去年12月底也曾指责乌克兰部队从敖德萨国际机场，一次出动七架中国制云轮-5型无人机，袭击克里米亚的目标，但是七架无人机都被俄军击落。