法国政府未经投票通过退休改革法案 愤怒民众上街抗议

（早报讯）法国政府利用特殊程序，未经表决通过了不受欢迎的养老金改革法案，在议会引发嘘声和“辞职”的呼喊，法国议会罕见出现混乱场面。愤怒的民众在巴黎和其他城市上街抗议，反对党计划提呈对政府不信任动议。

路透社报道，法国总理博尔内于星期四（3月16日）下午在议会宣布动用宪法49.3条款，在不用议员投票的情况下，通过了将法定退休年龄推迟到64岁的退休改革法案。

博尔内抵达国民议会时，在议会外的民众向她发出嘘声和嘲弄。议会开始时，左翼议员以唱国歌打断博尔内的发言，许多议员举起“反对64岁（退休）”字牌。

博尔内在恢复发言时，她的讲话几乎被嘘声和口号呼喊的声量掩盖。

博尔内向立法者解释她动用宪法49.3条款的理由，“我们不能把我们未来的养老金当赌注，这项改革是必要的。”

极右翼领袖勒庞说，博尔内应该辞职，“在最后一刻动用宪法49.3条款是非常软弱的表现。”“她必须下台。”

根据法新社报道，在法国政府诉诸宪法第49.3条后，不仅是巴黎的协和广场，在法国的其他多个城市，都有愤怒的人群聚集抗议。法国各工团则呼吁3月23日举行另一次罢工和示威。

巴黎警方试图以发射催泪弹和冲向示威者来驱散人群，一些人向警察投掷鹅卵石。在包括马赛在内的其他几个城市，也出现了自发的反对改革抗议活动。

反对党说，他们将要求对政府进行不信任投票，不信任投票可能在下星期一或未来几天举行。