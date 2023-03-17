调查：中立国瑞士过半民众支持与北约建立更紧密联系

（早报讯）俄罗斯全面入侵乌克兰逾一年后，瑞士的多数民众现在支持与北约建立更密切的关系，这对坚守军事中立的这个北欧国家来说尚属首次。

法新社报道，隶属于苏黎世联邦理工学院的瑞士军事学院和安全研究中心，发布了一份关于外交、安全和国防政策问题的年度民意调查，以评估长期趋势。

根据调查结果，今年1月份，55%的瑞士人支持与北约建立更紧密的关系，比2021年1月的调查高出10个百分点。

瑞士国防部发表声明说，这是第一次有比较多的瑞士人民持有这个看法。

三分之一受访者支持瑞士加入北约

瑞士国防部总结道：“自乌克兰战争爆发以来，瑞士人民对我们国家和世界的未来感到更加悲观。他们现在也对中立政策更具批判性，并表明他们已为进行更多这方面的合作做好准备。”

尽管如此，只有三分之一的受访者支持瑞士正式加入北约。

今年1月的调查显示，瑞士的中立国政策仍得到91%的支持，尽管这个数字比2022年1月下降了6个百分点。

另外，多数瑞士人（保持57%不变）仍支持瑞士奉行“区别对待的中立”政策——即瑞士保持军事中立，但在政治层面采取不同立场。

七成受访者认为制裁俄罗斯符合中立政策

瑞士与周边欧盟国家对俄罗斯实施制裁行动保持一致。70%的参与调查者认为制裁俄罗斯符合瑞士的中立政策，与去年6月份的民调结果一样。

瑞士的一贯立场是作为一个装备精良的中立国家。这个拥有860万人口的内陆国家规定男性公民必须服兵役。

瑞士不是北约成员，但与“和平伙伴关系”（Partnership for Peace，缩写PfP）和欧洲-大西洋伙伴关系委员会合作，并可在此防务联盟中表达它对外交政策和安全问题的担忧。