金正恩再携女儿现场指导洲际导弹试射

（早报讯）朝中社星期五（3月17日）报道，朝鲜领导人金正恩星期四携女儿金珠爱，现场指导“火星-17”型洲际弹道导弹试射训练。

韩联社引述朝中社报道称，金正恩指进行中的韩美联合军事演习是具有挑衅性和侵略性的大规模战争演习，导致朝鲜半岛安全环境不稳定。朝鲜劳动党中央军委会因此于星期四进行导弹试射加以反制。

韩美联合军演将持续到下星期四（23日）。

报道称，在平壤国际机场发射的火星-17型洲际弹道导弹的最高射高为6045公里，射程为1000公里，飞行时间为1小时9分11秒，命中位于朝鲜东部海域公海上的靶区水域。朝媒指发射演习未对周边国家安全产生任何负面影响。

金正恩视察后表示非常满意。他说，应通过加强不可逆的核战威慑力给敌人带来恐惧，进而遏制战争，并确保人民和平生活，推进社会主义建设。

他还说，若美军事行动持续并升级，朝鲜就会让韩美“见识到无法挽回的威胁”。

金正恩指示朝军严格保持战略武力，迅速应对态势，以反制任何武装冲突和战争。

分析指出，这意味着朝鲜将继续采取军事措施应对韩美联演。

据韩国联合参谋本部消息，朝鲜3月16日上午7时10分许在平壤顺安一带朝向东部海域发射一枚远程弹道导弹。此次发射时间在韩国总统尹锡悦启程访问日本的三小时之前，这也是朝鲜继2月18日发射“火星-15”型之后，时隔一个月再射洲际弹道导弹。