采集自武汉华南市场的基因数据将冠病与貉联系起来

（早报讯）一个国际病毒专家小组星期四（3月16日）说，他们在中国武汉华南海鲜批发市场找到了与2019冠状病毒有关联的基因数据，并把在那个市场出售的貉与引发冠病大流行的病毒联系起来。

《纽约时报》报道，这些基因数据是从2020年1月起，在武汉华南海鲜批发市场及其周边通过采样拭子取得的。

当时中国当局因怀疑这个市场与新病毒的暴发有关联，刚关闭市场不久。市场里的动物已被全部清除，但研究人员擦拭了墙壁、地板、金属笼子和通常用于运输动物笼子的手推车。

报道称，这些基因数据进一步证明，一个世纪来最严重的大流行病，可能是非法野生动物贸易处理的受病毒感染动物所引起的。

在对2019冠状病毒（COVID-19）呈阳性反应的样本中，国际研究小组发现了属于动物的遗传物质，其中包括大量他们认为与貉（raccoon dog）相匹配的遗传物质。

貉又稱貉子或狸，是犬科非常古老的物种，体型短而肥壮，介于浣熊和狗之间，棕灰色毛、耳朵短小，嘴尖，两颊长有长毛。

2019冠状病毒和动物遗传物质混杂在一起，并不能证明貉本身感染了2019冠状病毒。即使一只貉感染了冠病，也不能确定它已把冠病传播给了人类。2019冠状病毒有可能是通过另一只动物传染给人类，也可能是人类感染了2019冠状病毒后，把病毒传播给貉。

但参与分析基因数据的三名科学家说，分析证实了取自华南海鲜批发市场的貉基因数据，呈现出来的病毒特异性特征，与2019冠状病毒的遗传物质一致。

他们还说，这些证据与2019冠状病毒从野生动物蔓延到人类的情况是相符的。

这份分析报告最先由《大西洋报》报道。一份包含国际研究小组调查结果全部细节的报告尚未发表。

这项新证据即使无法解答冠病大流行如何开始的谜团，肯定也会再次掀起关于冠病大流行病源头的激烈辩论。