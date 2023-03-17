周五美市盘前趋稳 重点谈物流巨头联邦快递最新业绩

星期五（3月17日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期五（3月17日）持稳，美国国债上涨，为全球市场动荡带来一点镇定剂。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌3.90点或0.10％，报3956.40点；纳斯达克100指数期货微起4.20点或0.03％，报12585.60点；道琼斯指数期货则退低91.60点，报32155.00点。

在美国政府主导下，美国11间大型银行隔夜联合注资300亿美元，帮助第一共和银行（First Republic Bank）渡过难关。这个行动带动金融股强劲反弹，美国主要股指隔夜（星期四）也因此稳步收高。

标准与普尔500指数隔夜上升68.35点，闭市报3960.28点。重量级的道琼斯指数则起371.98点，闭市报32246.55点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高2.69％或330.07点，以12581.39点收市。

盘前交易重点：

许多客户包括花旗集团在内，测试了百度（Baidu）刚刚推出的类似ChatGPT的人工智能“Ernie Bot”，并给予正面评价，带动百度股价在星期五晚上盘前飙升4.99％，截稿时报145.06美元。

中资电动车小鹏（XPeng）刚刚发布截止去年12月底的第四季度营业额同比下降39.95％，环比下降24.63％。小鹏股价在星期五晚上盘前下跌0.18美元，截稿时报8.15美元。

星期五下文我们来看看物流巨头联邦快递（FedEx Corporation）的最新业绩。星期五晚上盘前该股起24.69美元或12.10％，截稿时报228.74美元。

盘前活跃股按序：第一共和银行、特斯拉（Tesla）、西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）、英伟达（Nvidia）和微软（Microsoft）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

联邦快递隔夜重申，到2025财年末该集团将会削减超过40亿美元的成本开支。（路透社）

联邦快递（FedEx Corporation）（纽约证券交易所代码：FDX）

（早报讯）尽管快递业务需求持续疲软，但是物流巨头联邦快递削减成本的措施可以完全抵消这方面的不足。不仅如此，联邦快递隔夜还上调了全年盈利预测。这个利好消息即刻带动联邦快递股价在隔夜延长的盘后交易中飙升超过11％。

联邦快递现在预计，本财年调整后的每股盈利会是介于14.60美元至15.20美元之间，比集团之前预测的13.00美元至14.00美元还要高。这个预测数字也比Refinitiv搜集到的分析师平均预测，也就是每股盈利13.56美元还要出色。

联邦快递这次对削减成本措施看来是非常认真的。首席财务官伦茨（Mike Lenz）在发布业绩时就说：“我们正在全面调整成本结构，所有业务领域、整个维度；每一块钱（成本）都在审查中。”

根据联邦快递的季度业绩报告，截至今年2月底的第三季度的营业额是从同比的236亿美元，下降至221亿7000万美元；调整后的每股盈利则是3.41美元。

虽然营业额下降，但是与Refinitiv搜集到的分析师平均预测相比，即营业额227亿4000万美元和每股盈利2.73美元相比，投资者确实是看到联邦快递在削减开支所做的努力已经开始奏效。

联邦快递隔夜也在发布会重申，到2025财年末该集团将会削减超过40亿美元的成本开支。

首席执行官苏布拉马尼姆（Raj Subramaniam）在财报中说：“我们会继续积极地采取行动提高营运效率。我们的成本削减行动正在发挥作用，所以本财年业绩的展望都获得改善。”

联邦快递上个月宣布裁减10％的管理人员和董事成员，作为集团削减成本计划的一部分。整个集团在美国员工人数预计将同比减少约2万5000人。

联邦快递的其他成本削减计划还包括：停飞与削减航班、减少办公空间，以及在取件和派送方工作面进行调整。整体而言，联邦快递每年在企业总成本上将节省12亿美元。

在本季度，它也将把飞行时间减少8％，将工资和福利费用减少4％。在接下来的第四季度里，联邦快递预计飞行时数将会下降两位数。而且在取消部分国内取件和送货路线并提高快递效率后，下个季度该集团可以再节省5000万美元。

联邦快递在今年1月间也平均将运费上调6.9％以抵消需求减弱的影响。

在Tipranks的18名分析师当中，有12名给予该股“买进”的评级，六名给予“持守”的评级，一年期限平均目标价是220.18美元。