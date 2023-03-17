泰国为泰党公布竞选政纲 承诺最低家庭收入保障

（早报讯）泰国大选在即，主要反对党为泰党承诺提供最低家庭收入保障和发放数码现金，同时寻求向目前不必缴税的商企征税3000亿泰铢（约117亿新元），填补预算赤字。

彭博社报道，为泰党还承诺要将泰国打造成东南亚的区块链和金融科技中心，让泰国护照更受欢迎，以及使旅游业增长翻倍，并撤销强制征兵制度。

泰国前首相达信幼女、为泰党领袖之一的佩通坦宣布，保证每户家庭每月收入至少2万泰铢。她说：“这可能看起来像民粹主义，但它将提升国家的国内生产总值。”

她说，这些支出将来自政府税收。她将高额的公共和家庭债务归咎于巴育的政府。

达信创办的为泰党被视为来届大选中的潜在最大赢家。佩通坦在多项民调结果是选民心目中的第一首相人选。

泰国首相巴育星期五发出解散国会的行政令，并已将行政令提交给泰王寻求批准，为5月的选举铺平了道路。选举委员会已初步确定投票日为5月7日，但最终日期将在国会正式解散后确认。

为泰党希望利用泰国冠病疫情后不平衡的复苏、高生活费和巴育九年执政期间膨胀的财政赤字，吸引选票回流。在巴育任内，泰国的国内生产总值年增长率徘徊在4.5%以下，大多数邻国的增长速度较快。

为泰党较早前承诺，将全国最低日薪提高约70%，创造2000万个年薪至少20万泰铢的工作岗位，将农民的收入提高两倍，并将农业用地扩大40%。