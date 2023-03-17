联合国：全球可卡因供应量写历史新高

（早报讯）联合国发布的《2023年全球可卡因报告》指出，古柯种植在2020年至2021年期间飙升35%，写下历史新高，是自2016年以来同比最大的一次增幅。世界各地执法部门截获的古柯提炼物可卡因也大幅增加。

联合国毒品和犯罪问题办公室星期四（3月16日）发布的报告说，可卡因供应量达到历史新高原因包括古柯树种植面积扩大，以及将古柯转化为盐酸可卡因的工艺改进等。

联合国新闻中心引述报告说，与供应的急剧增长相伴的是需求的大幅膨胀。可卡因市场仍然相当集中于美洲和欧洲部分地区，但非洲和亚洲市场也极有可能大幅扩张。

与此同时，世界各地执法部门2021年的可卡因截获量近2000吨，为历史最高水平。

在回应这些调查结果时，毒品和犯罪问题办公室执行主任瓦利（Ghada Waly）说：“我敦促各国政府和其他方面仔细研究报告的调查结果，以确定如何在提高认识、预防以及国际和区域合作的基础上采取跨国应对措施来应对这一跨国威胁。”

报告审查了新出现的可卡因贩运枢纽，并指东南欧和非洲国家，特别是西非和非洲中部国家，正越来越多地成为毒品的关键过境区。

与此同时，安特卫普、鹿特丹和汉堡等北海港口，已经超越西班牙和葡萄牙等可卡因进入西欧的传统入境点。

此外，报告还研究了可卡因贩运者的犯罪模式，调查结果显示，无数个贩运网络正在分裂形成中。