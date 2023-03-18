世卫有望今年宣布冠病非国际关注突发公共卫生事件

（早报讯）联合国世界卫生组织（WHO）说，冠病大流行有望在今年内稳定下来，类似于流感威胁。

法新社报道，世卫组织星期五（3月17日）表示越来越有信心冠病大流行即将步入尾声，将能在2023年的某个时候宣布，冠病不再构成国际关注的突发公共卫生事件。

上周末是世卫组织将冠病定性为大流行病的三周年。

世卫组织总干事谭德塞说，全世界现在的情况，要比冠病大流行的任何时候要好得多。

谭德塞说：“我有信心，我们可以在今年内宣布，冠病作为国际关注的突发公共卫生事件（PHEIC）正式结束。”

世卫组织突发卫生事件规划执行主任瑞安也在记者会上说：“我认为，我们已接近可以把冠病视为季节性流感一样的疾病。”

瑞安说：“冠病还是会威胁我们的健康，还是一种会致命的病毒。但这种病毒不会扰乱我们的社会或我们的医院系统。正如谭德塞所说，我相信这一天将在今年内到来。”

世卫组织于2020年1月30日宣布冠病为国际关注的突发公共卫生事件，这是世卫组织的最高级别警报。当时在中国以外的国家和地区，只有不到100起冠病确诊病例，尚未有任何死亡病例报告。

但在情况变得越来越糟后，谭德塞于2020年3月11日宣布冠病为大流行病，许多国家似乎才意识到危险。

中国武汉市在2019年年底录得了最早的冠病病例。