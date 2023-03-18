拜登：普京犯有战争罪 国际法院发逮捕令是正当决定

（早报讯）美国说，俄罗斯“毫无疑问”在乌克兰犯下战争罪。

路透社报道，美国总统拜登星期五（3月17日）说，俄罗斯总统普京犯有战争罪，国际刑事法院（ICC）向他发出逮捕令的决定是正当的。

美国国务院发言人同日在一份电邮声明中说：“毫无疑问，俄罗斯正在乌克兰犯下战争罪和暴行，我们已经表明，一定要追究责任。”

声明也说，国际刑事法院向普京发出逮捕令，“是国际刑事法院检察官根据摆在眼前的事实，独立做出的决定。”

国务院发言人补充说，华盛顿已进行独立调查并得出俄军在乌克兰犯下战争罪的结论，并支持追究战争罪肇事者的责任。

俄罗斯和美国都不是国际刑事法院缔约国。

星期五，多个欧洲国家也对国际刑事法院以战争罪名向普京发出逮捕令表示支持。

波兰政府发言人说，普京应与其他必须为乌克兰战争暴行负责的人一起面对战犯审判。

加拿大外交部长乔利指普京和一名俄罗斯高级官员“涉嫌恶劣的非法转移儿童计划”，对国际刑事法院发出逮捕令表示欢迎。她在推特上说：“加拿大坚定地与乌克兰人民站在一起。”

法国外交部也在推特上说：“任何应对俄罗斯在乌克兰犯下的罪行负责的人，无论地位高低，都不能逃避法律的审判。”

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利说，这是“让俄罗斯对它在乌克兰的罪行和暴行负责的开始，这是关系国际正义和乌克兰人民的一个重要决定。”