被封闭两年后重开 特朗普回归YouTube脸书

（早报讯）美国前总统特朗普时隔两年，终于重回社交媒体平台YouTube和脸书。

路透社报道，谷歌母公司Alphabet Inc星期五（3月17日）宣布恢复特朗普的YouTube频道后，特朗普很快在他的YouTube和脸书“现身”和发文，并上载了他之前的一个竞选演讲视频。

特朗普在视频中说：“抱歉让大家久等。一言难尽。”视频上还以大写英文字母打出“我回来了”的标题。

2021年1月6日特朗普的支持者暴力冲击国会大厦后，YouTube和脸书相继宣布永久封闭特朗普的账号。在特朗普的脸书和YouTube频道被封闭之前，他在两个平台拥有大量追随者，协助拉抬了他在政治上的声势。

YouTube官方星期五就恢复特朗普频道的决定，发了一条推文说：“我们在仔细评估现实世界暴力的持续风险的同时，也得确保选民有机会在选举之前，平等听到主要国家候选人的言论。”

脸书母公司Meta Platforms Inc已在今年早些时候重开特朗普的脸书和Instagram账号。

美国太空探索技术公司（SpaceX）和电动车公司特斯拉创始人马斯克收购推特公司后，于去年11月恢复了特朗普的推特账号，但特朗普至今尚未在推特上发文。

特朗普于2022年2月成立了自己的社媒应用Truth Social。