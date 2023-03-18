美国将用DNA检测等技术 杜绝维吾尔强迫劳动产品

（早报讯）美国将利用DNA检测等技术手段来杜绝维吾尔强迫劳动产品。

美国之音报道，哈德逊研究所资深研究员、美国国际宗教自由委员会（USCIRF）主席图尔克（Nury Turkel）与美国国土安全部战略、政策和计划副部长席尔弗斯（Robert Silvers），星期五（3月17日）在华盛顿的哈德逊研究所进行了一次对话。

讨论的重点是中国企业在强迫劳动方面面临的监管和声誉风险，以及美国政府如何全球应对这个问题。对话主要围绕《维吾尔强迫劳动预防法》展开，这部法律旨在防止中国新疆地区通过强迫劳动制造的商品进口。

法案于去年6月实施，要求企业确保供应链不涉及强迫劳动，并建立了推定反驳的假设：在新疆制造的商品均为强迫劳动产品。

在对话中，席尔弗斯提到，美国海关和边境保护局（CBP）针对《维吾尔强迫劳动预防法》的尽职调查程序的指导，虽然具有挑战性，但各企业正在密切与工作小组合作，并利用新技术确保合规。

席尔弗斯说："强迫劳动是全球的问题，特别是在新疆。"

他说："我们已经看到新疆关于强迫劳动条件的很好的记录。我们已经看到中国政府系统性将维吾尔和其他受迫害的少数民族从新疆移走，到中国其他地区从事强迫劳动。这是一件我们不能停止努力直到根除的事情。"

本周早些时候，美国海关和边境保护局推出一个交互式仪表板，专注于《维吾尔强迫劳动预防法》下强迫劳动执法统计数据，提供了关于执法行动的单一数据来源。美国海关和边境保护局还举办强迫劳动技术博览会，为行业提供了共享供应链透明度最佳实践的平台。

美国海关和边境保护局已在2022年阻止了价值近5亿美元（约6.7亿新元）的“全部或部分”通过维吾尔强迫劳动制成的进口商品。

然而，中国政府一直否认在新疆地区存在强迫劳动的指控，称建立职业培训中心来打击极端主义并提供就业机会。中国已经驳回了国际社会对其对待维吾尔人的批评，称其为外国干涉其内部事务。

席尔弗斯说，美国国土安全部正在致力于提高处理效率，并考虑采用技术试点项目，例如DNA测试，以识别棉花的来源，防止进口使用强迫劳动的商品。席尔弗斯表示，美国正在试图说服其他国家利用类似的工具来根除强迫劳动。

席尔弗斯说：“使用强迫劳动不仅违反人权，而且还削弱了遵守规则的工人和企业的竞争力。”图尔克补充说，经济利益不应以人类道德为代价，并强调政府和私营部门的职责，确保美国人民不资助维吾尔人强迫劳动。