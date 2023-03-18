公正党召开全国特别代表大会 安华揭前朝领袖不当行为

（早报讯）马来西亚首相兼财政部长安华嘲讽前朝领袖在失去政权后，因害怕遭到反贪污委员会追查和内陆税务局追讨税务，试图利用种族情绪使马来人憎恨其他族群。

星洲网报道，星期六（3月18日），安华在莎阿南美拉华帝室内体育馆举行的人民公正党全国特别代表大会上指出，有人在掌权22年又22个月后，感叹马来人失去了一切，失去财富和股权，过去为自己的家庭和孩子搜刮人民财富，失去权力后才来挑起人民的课题，“别想愚弄人民！人民懂得站起来捍卫自己的权益！”

安华继续说：“说什么失去权力，当你们当家做主时，包括在最近的三年，335法案呢？增加吉兰丹、登嘉楼、玻璃市和吉打拨款的计划呢？”

安华称爱国主义、种族主义和宗教偏见，是无赖的最后避难所。他说，这些人中饱私囊数十亿令吉，将资金汇到外国而不缴税，然后让他来收拾烂摊子。

“我会向人民征税，但我不会放过那些没有缴税的大老板和富豪，所以我们才会调查，却被指控为存在政治意图。”

安华说：“一直以来，政治势力都在包庇涉贪者，滥用政权来中饱私囊和打击人民。我们会用政权来保护人民并对付涉贪者。”

安华还说，尽管受到各种压力和威胁，他不会因此感到害怕，并做好准备面对任何试图打倒他的攻击。