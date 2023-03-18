伦敦希思罗机场逾千名保安员3月31日起罢工10天

（早报讯）英国伦敦希思罗机场超过1000名保安员投票罢工10天。

彭博社报道，英国团结工会（Unite Union）说，在希思罗机场工作的1400多名工会会员投票赞成罢工，将从3月31日到4月9日举行罢工。另据希思罗机场发表声明，超过3000名其他工会的机场员工投票反对罢工。

团结工会秘书长格雷厄姆在一份声明中说：“希思罗机场提供低工资，我们的工会会员根本无法维持生计。”

此次罢工行动将涉及英国航空公司专用的希思罗机场第五航站楼的保安员，以及负责检查进入机场所有货物的保安员。

通货膨胀和生活成本上升，促使许多英国受薪者罢工以要求更高工资。英国财政部长亨特说，政府已将降低通胀列为优先事项，但在化解劳资纠纷的同时，必须确保加薪不会导致物价呈螺旋式上升。

希思罗机场发言人则说，机场员工威胁罢工将破坏航空旅客辛苦工作换来的旅游假期，并呼吁工会代表重返谈判桌。

希思罗机场是英国最大的机场，希思罗机场管理层提议2023年加薪10%，并称之为“公平”，又指所有机场员工的工资都符合伦敦“维生工资”（London Living Wage）。

团结工会认为，零售通胀走高，加薪10%实际上是减薪。

维生工资是指一名劳工支付生活开销（包含食、衣、住、行）所需的最低收入。在英国和瑞士，维生工资的标准是每周工作40小时所能获得的工资，不含额外收入。