澳大利亚新州酷热持续 悉尼将破165年秋季气温纪录

（早报讯）澳大利亚新南威尔士州遭遇极端高温，部分地区气温预计接近40摄氏度，周末火灾风险上升。

新华社报道，澳气象服务提供商Weatherzone星期四（3月16日）说，未来几天，两股不同的热气流可能会继续影响东部和东南部地区。

“据预测，悉尼天文台山气象站在星期四至星期天（19日）期间每天的气温将达到30摄氏度以上。这将是165年来，悉尼秋季连续四天气温达到或超过30摄氏度。”悉尼为新州首府。

澳气象局星期五（17日）发表声明说，预测显示，星期天悉尼西部气温可能达到39摄氏度。新州中西部的达博（Dubbo）也将连续出现35摄氏度以上高温。这比3月的平均温度29度至少高出6度。

气象局警告：“炎热、干燥和多风的天气对新南威尔士州和维多利亚州内陆地区造成的影响让人担忧，许多火灾仍在继续。因此，本周末火灾可能变得无法控制。”

新南威尔士州农村消防局说，截至星期五上午9时，全州有26处丛林和草地大火在燃烧，其中10处尚未得到控制。

另据报章《澳大利亚人》报道，除了新州，其他地区在秋天的头几周也是炎热的。昆士兰州部分地区气温将比平均气温高9摄氏度。

在长达四天的热浪中，预计西澳大利亚州北部皮尔布拉（Pilbara）的一些地区、南澳大利亚州的海岸线和新州的内陆地区的最高温度将在40摄氏度以上。

这种“反常的热“温度将在离秋分只有几天的时候到达东海岸。Weatherzone气象人员安东尼沙伍德（Anthony Sharwood）说：“即将到来的热浪的持续时间相当惊人。”