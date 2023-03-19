马拉松式会谈后 科索沃和塞尔维亚未能签署协议

（早报讯）科索沃和塞尔维亚举行了一轮马拉松式会谈后，无法达成共识，因此未能签署一项或具里程碑意义的协议。

法新社报道，科索沃总理库尔蒂和塞尔维亚总统武契奇星期六（3月18日）晚上在北马其顿奥赫里德市（Ohrid）举行了近12小时的会谈，双方就欧盟2月在布鲁塞尔峰会上公布的11点计划进行了讨论，但最终未能达成共识。

欧盟支持的11点计划框架指出，任何一方都不会诉诸暴力来解决争端，也不会试图阻止对方加入欧盟或其他国际机构；这也是科索沃提出的一项关键要求。

会谈结束后，欧盟外交和安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）表明，双方已达成实施计划的框架，但走向关系正常化的道路仍然遥不可及。他说：“未能找到一个双方都能接受的解决方案。”

库尔蒂在会谈结束后对记者说，他已经准备好签署文件，指责塞尔维亚“正在避免签署协议”，称欧盟应寻找一种机制，使这项协议的地位具有法律和国际约束力。

塞尔维亚总统武契奇则说：“我认为我们在建设性的氛围中迈出了重要的一步，我们将开始着手处理一些事情。”

2月27日，欧盟称塞尔维亚与科索沃已同意关系正常化协议；这份关系正常化协议是由欧盟起草，并获法德两国支持。

科索沃是南联盟塞尔维亚共和国前自治省，于2008年2月单方面宣布独立，美欧等国已经承认科索沃的独立地位，但塞国主要盟友俄罗斯和中国等表示不会承认其独立地位。