朝鲜向东海岸海域发射一枚短程弹道导弹

（早报讯）朝鲜星期天（3月19日）再向东部海域发射一枚短程弹道导弹。这是朝鲜自美韩于星期一（13日）开展大规模联合军演以来，第四次发射导弹。

综合韩联社和路透社报道，韩国军方发声明称，当天上午11时零5分左右（新加坡时间10时零5分），这枚导弹从平安北道东仓里西海岸发射，并在击中目标前飞行了约800公里，飞行高度约为50公里。

日本防卫副大臣井野俊郎说，朝鲜的行为已威胁到国际和平与安全，是不可接受的，日本将通过中国大使馆向朝鲜提出严正抗议。

美国印太司令部则发声明称，朝鲜发射导弹的行为不会对美国或盟友构成直接威胁。

声明补充说，朝鲜近期发射的导弹突出了该国非法大规模杀伤性武器和弹道导弹计划的不稳定影响。

朝鲜近日频繁发起挑衅行动。这是朝鲜今年以来第七次发射弹道导弹，此次发射距离上一次仅过三天。分析普遍认为，朝鲜此举意在抗议韩美为期11天的联合军事演习。

3月12日，朝鲜在韩美正式启动联演前一天，发射两枚潜射巡航导弹（SLCM）；两日后，朝鲜在黄海南道长渊郡一带，发射两枚短程弹道导弹（SRBM）；16日这天，朝鲜又在平壤市顺安一带向韩半岛东部海域发射一枚“火星-17”型洲际弹道导弹（ICBM）。

朝鲜领导人金正恩日前视察“火星-17”型洲际弹道导弹试射训练后说，应通过加强不可逆的核战威慑力给敌人带来恐惧，进而遏制战争，并确保人民和平生活，推进社会主义建设。

分析指出，不能排除朝鲜或进行更具挑衅性的行动，包括进行第七次核试验等。