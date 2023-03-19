老龄化严重 德国研究团队研发护理机器人

（早报讯）德国研究人员期望未来医疗养老领域能有更多机器人护工，代替医护的部分角色。

法新社报道，慕尼黑机器人和机器智能研究所的10多名研究人员共同研发了一款名为Garmi的护理机器人。它站在一块有轮子的平台上，配有一块黑色屏幕，可以根据指令显示医疗数据；上面还附有两个充当眼睛的蓝色圆圈。

Garmi是老年电子学（Geriatronics）这一新学科的产物，该学科将机器人、资讯科技和三维等先进技术融入老年病学、老年学和护理领域。根据研究计划，Garmi能对患者进行诊断，还可提供护理和治疗服务。

德国拥有超过8300万人口，位列欧盟第一，同时面临极为严重的人口老龄化问题。随着需要护理服务的人数飞速增长，预计德国到2050年将有67万个护理职位空缺。研究人员因此将填补这一巨大缺口的希望放在机器人身上。

慕尼黑大学的机器人专家纳希利（Abdeldjallil Naceri）说：“我们现在有自动提款机，供我们提取现金。可以想象有一天，基于相同的模型，我们也可以在某种科技中心进行体检。”

到时，医生可以远距离评估医疗机器人给出的诊断结果，这对生活在偏远地区的人也许有非常特别的意义。

机器人或许也可以在人们家中、养老院等提供更个性化的服务，例如提供餐点、开水瓶、在人们跌倒时寻求帮助，或组织与家人和朋友视频通话等。

不过，纳希利的研究团队指出，当前的主要挑战之一并非技术、医疗或财务问题，而是要大众信任机器人。