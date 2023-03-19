老龄化严重 德国研究团队研发护理机器人

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更新 / 2023年3月19日 6:43 PM
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发布 / 2023年3月19日 6:00 PM
德国慕尼黑大学机器人和机器智能研究所的研究人员研发了一款名为Garmi的护理机器人，以期在未来能够代替医护的一些工作，应对护理行业的人力短缺。（法新社）
德国慕尼黑大学机器人和机器智能研究所的研究人员研发了一款名为Garmi的护理机器人，以期在未来能够代替医护的一些工作，应对护理行业的人力短缺。（法新社）

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（早报讯）德国研究人员期望未来医疗养老领域能有更多机器人护工，代替医护的部分角色。

法新社报道，慕尼黑机器人和机器智能研究所的10多名研究人员共同研发了一款名为Garmi的护理机器人。它站在一块有轮子的平台上，配有一块黑色屏幕，可以根据指令显示医疗数据；上面还附有两个充当眼睛的蓝色圆圈。

Garmi是老年电子学（Geriatronics）这一新学科的产物，该学科将机器人、资讯科技和三维等先进技术融入老年病学、老年学和护理领域。根据研究计划，Garmi能对患者进行诊断，还可提供护理和治疗服务。

德国拥有超过8300万人口，位列欧盟第一，同时面临极为严重的人口老龄化问题。随着需要护理服务的人数飞速增长，预计德国到2050年将有67万个护理职位空缺。研究人员因此将填补这一巨大缺口的希望放在机器人身上。

慕尼黑大学的机器人专家纳希利（Abdeldjallil Naceri）说：“我们现在有自动提款机，供我们提取现金。可以想象有一天，基于相同的模型，我们也可以在某种科技中心进行体检。”

到时，医生可以远距离评估医疗机器人给出的诊断结果，这对生活在偏远地区的人也许有非常特别的意义。

机器人或许也可以在人们家中、养老院等提供更个性化的服务，例如提供餐点、开水瓶、在人们跌倒时寻求帮助，或组织与家人和朋友视频通话等。

不过，纳希利的研究团队指出，当前的主要挑战之一并非技术、医疗或财务问题，而是要大众信任机器人。

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