马哈迪指政府干涉“马来人宣言集会”

（早报讯）马来西亚前首相马哈迪号召、原定星期天（3月19日）举办的“马来人宣言集会”，因两个场地预定都被临时取消而被迫展延。马哈迪过后召开记者会抨击政府干预这次集会。

这次集会的主办方是亲马哈迪的非政府组织“祖国秘书处”。主办方星期六（18日）透露，由于两个预定场地都先后取消租借，主办方因此决定展延活动。主办方原本预计将有约300人参与活动。

马哈迪星期天下午召开记者会说，政府不该害怕和阻止这次集会。他指出，这次集会原本是要肯定政府打击贪污的决心，但同时要表达他们不满政府将反贪目标只针对反对党。他说，反贪污委员会应该一视同仁地调查所有可能的涉贪者。

安华上星期五（17日）严厉警告利用种族和宗教煽动冲突的政党。他说，联合政府绝不容忍任何种族煽动或挑衅，并将坚定维护联邦宪法。

马国双威大学政治学者黄进发在脸书指出，以“场地取消”打压异议的方式，反而会让马哈迪阵营取得更多政治筹码。当局因此应该让集会照常举行，然后让主办方面对类似祖国斗士党去年大选的溃不成军，最后无疾而终。

他说，如果取消场地是政府对付这次集会的手法，这将让马哈迪和主办方产生悲壮感，并能以受害者的形象获得政治资本，进而继续宣称“政府不准马来人表达不满”。