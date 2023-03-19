瑞银集团提出10亿美元收购瑞信

（早报讯）瑞银集团与瑞士政府星期天（3月19日）就收购瑞士信贷进行磋商。瑞银集团提出以10亿美元（约13.4亿新元）的价格收购瑞士信贷，但被瑞信拒绝。

综合外电报道，知情人士称瑞信认为10亿美元报价太低，会伤害持有递延股票的股东和员工。瑞士信贷星期五（17日）收盘时市值约为74亿瑞士法郎（约108亿新元），每股股价为1.86法郎；而瑞银给出的报价下，每股收购价仅为0.25法郎。

瑞银和瑞士当局争分夺秒，力图在星期一（20日）股市开市前敲定收购协议，遏制市场恐慌继续蔓延。

此前有熟悉双方磋商的消息人士透露，瑞银集团（UBS）要求瑞士政府出资60亿美元，以承担收购产生的法律成本，以及任何未来的潜在损失。

据报道，其中一个潜在收购方式是瑞银收购瑞信的财富和资产管理部门，但可能剥离它的投资银行部门。有知情人士称，瑞银担心与瑞信投资银行有关的资产负债表风险。这块业务近年来频频亏损，且丑闻不断。

若收购成功，瑞信这场波及全球金融系统的风波有望平息，但收购也可能带来一波裁员潮。

瑞信星期四（16日）爆发信心危机后，虽获得瑞士央行的540亿瑞士法郎（约784亿新元）流动性支持，但并未走出囹圄。除瑞银集团和瑞士政府尝试拯救这场危机外，美国也参与其中。

此外，英国天空新闻（Sky News）星期天报道，英格兰银行也已向瑞银表明会支持它收购瑞信。包括德意志银行在内的其他金融机构也在密切关注相关进展，以在瑞银收购瑞信或进行其他形式的分拆时，抢购瑞信的优质资产。