希腊城市纪念犹太人80年前被驱集中营惨痛历史

（早报讯）希腊北部城市塞萨洛尼基星期天（3月19日）举办游行，纪念希腊犹太人首次被驱逐至波兰的奥斯威辛—比克瑙集中营80周年。

法新社报道，活动当天，约1000名不同年龄的民众走上街头，手持写有“永不再来”（Never Again）文字的白色气球，一路游行至到塞萨洛尼基的旧火车站。

1943年3月15日，对希腊犹太人的驱逐行动就从那里开始。许多希腊人在铁轨上留下鲜花，以表缅怀。

除了塞萨洛尼基市长，希腊总统萨克拉罗普卢、欧盟委员会副主席辛纳斯、美国驻希腊大使楚尼斯和以色列科技部长阿库尼斯等领袖也出席了纪念活动。

当地犹太社区主席萨尔蒂尔说，1943年3月至8月间，约有4万6000名塞萨洛尼基犹太人被押运至奥斯威辛—比克瑙集中营，只有1950人返回。塞萨洛尼基的犹太社区失去了97%的人口，约5万人，而犹太人当时占塞萨洛尼基人口的五分之一。

第二次世界大战爆发前，希腊有7万7000多名犹太人，其中超过86%在纳粹德国的四年占领期间丧生。根据雅典犹太博物馆的数据，希腊现在约有5000名犹太人。

1990年与以色列正式建立外交关系后，希腊逐渐重视对国内犹太族群的尊重。塞萨洛尼基更是在过去10年逐渐建立起对犹太民族历史的丰富展现。

不过，萨尔蒂尔强调：“反犹太主义和种族主义仍然是一种威胁。”