瑞银同意以30亿瑞郎收购瑞信

（早报讯）为防止信心危机威胁到全球金融市场，在瑞士政府的牵线搭桥之下，瑞银集团同意以30亿瑞郎（约43.4亿新元）收购竞争对手瑞信集团，并承担高达54亿美元的亏损。

综合路透社和彭博社报道，瑞银（UBS）星期天（3月19日）与瑞信（Credit Swisse）达成的这桩历史性并购交易，将以全股票方式进行，总对价约32.5亿美元，不到瑞信上周五74亿瑞郎市值的一半。

瑞士央行将向瑞银提供1000亿瑞郎的流动性援助；同时，瑞士政府将为瑞银接管瑞信资产的潜在损失提供90亿瑞郎的担保。瑞士金融市场监督管理局（FINMA）说，价值约160亿瑞郎的瑞信债券将被完全减记，以确保私人投资者帮助分担损失。

瑞银董事会主席凯莱赫（Colm Kelleher）星期天在伯尔尼的新闻发布会上说，瑞银希望保留瑞信的瑞士分部，“这是一项很好的资产，我们非常有决心保留它，希望它像瑞信那样高效地为他们的顾客和客户提供服务。”

同时，瑞银将收缩瑞信近年来持续亏损的投资银行业务，并保留瑞信旗下表现较好的瑞士全能银行（Swiss Universal Bank）。

凯莱赫说：“让我说得更具体一点，瑞银打算缩减瑞信的投资银行业务，使瑞信与我们保守的风险文化相一致。”

欧洲央行认为瑞士出手救瑞信，对恢复金融市场平静发挥“重要的作用”，但它仍准备在须要时通过贷款支持欧元区银行。

英国央行对瑞士当局稳定金融市场的举措表示欢迎，并强调英国银行体系“资本充足，资金充足，保持安全和稳健。”

高临咨询（Third Bridge）伦敦分析师乔治说，瑞银收购瑞信对欧洲银行业来说，是2008年以来影响最深远的事件之一，“它不仅会改变欧洲银行业的进程，还会更广泛地改变财富管理行业的进程。”

金融管理咨询公司OPIMAS总裁马伦齐则说：“瑞士作为金融中心的地位已经被打破——现在它将被视为金融香蕉共和国。瑞信的崩溃将对其他瑞士金融机构产生严重影响。这个国家素以财务管理严谨、监督管理健全见称，投资方面坦白说略显沉闷乏味，这一切已被粉碎。”