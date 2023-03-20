金正恩：朝鲜应做好发动核攻击准备以阻吓美国和韩国

（早报讯）朝鲜领导人金正恩说，朝鲜应随时做好发动核攻击的准备，以阻止战争的发生，他也指责美国和韩国扩大涉及美国核资产的联合军事演习。

路透社星期一（3月20日）引述朝中社报道，朝鲜星期天动用号称朝版“伊斯坎德尔”的KN-23战术弹道导弹，实施针对韩方主要目标的模拟核打击演习。

朝军战术核武部队18日至19日举行模拟核反击综合战术演习，熟悉战术核武攻击任务遂行程序。金正恩携女儿金珠爱观看了演习。

报道引述金正恩说，拥核本身不足以阻吓战争，只有拥有攻击敌人的实际能力，保持随时能够迅速精准地实施核打击的常态战备状态，才能完成慑止战争的战略使命。

金正恩还提出建设核武装力量的重大方针和核武器备战的若干战略课题。分析人士认为，所谓“课题”很可能包括进行第七次核试验和以正常试射角度发射洲际弹道导弹。

朝发射战术弹道导弹在韩东部海域上空爆炸

据报道，朝鲜此次综合演习包括核打击指挥体系管理演习和转换核反击状态的实操演训、携带模拟核战斗部的战术弹道导弹发射演习。据称，19日从平安北道铁山郡发射的战术弹道导弹，在800公里外的韩国东部海域目标上空800米处定点爆炸，又一次验证了核弹头起爆装置和引爆控制系统的可靠性。

报道称，朝军演习前还进行最终核打击命令认证程序和发射批准体系等技术性机制、制度性装置是否正常、安全启动，并反复练习、熟练掌握操作方法。

韩国联合参谋本部19日说，韩军19日上午11时零5分许探测到朝鲜从平安北道东仓里一带向韩国东海发射一枚短程弹道导弹，导弹飞行800多公里后落入东海。