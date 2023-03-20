用假德士收费表向游客多收费 曼谷司机被机场永久禁止接客

（早报讯）泰国一名德士司机涉嫌以虚假的划一德士收费表，向一名台湾女游客骗取超额收费，东窗事发后，素万那普国际机场决定永久禁止这名德士司机到机场接载乘客。

泰国《民族报》报道，被骗的女游客要从素万那普国际机场前往曼谷市中心，司机向她收取的车费介于1200至1500泰铢（约47至59新元）。若按德士计价器收费，这段车程仅须300泰铢（约12新元）。

素万那普国际机场管理层星期天（3月19日）传唤这名德士司机进行调查后发表声明说，这名司机一直使用一张伪造的德士收费表，但没有公布他的姓名。他所用的德士收费表显示各个目的地的统一收费。

据悉，汇集泰国旅游新闻的一个脸书网页日前出现的一则帖文写道：“无耻！一名台湾女子从素万那普机场乘德士到曼谷市中心，竟被索取1200至1500泰铢。那名德士司机说这是机场的德士收费。” 帖文还附上一张标题为《国际机场德士收费表》的照片。

帖文出现后，负责素万那普机场运营的泰国机场公司在帖文评论区表示，将立即调查这起事件。

机场管理部门说，所有在素万那普国际机场接载乘客的德士司机都必须向机场登记，才能接载乘客，而且必须依照计价器的价格收费，不许向乘客收取定额的车费。

司机破坏泰国声誉 机场吁陆交部吊销德士执照

机场管理人员说，涉案的德士司机已永远被禁止在素万那普国际机场的德士站接载乘客，并已将他的资料送交泰国陆路交通部，要求陆路交通部考虑吊销他的德士执照，因为他破坏了泰国的声誉，而且可能还有其他游客上过他的当。

另外，针对素万那普国际机场向德士司机征收50泰铢附加费，是促使德士司机向乘客收取定额收费的报道，机场管理层予以驳斥，称额外征收的50泰铢是归德士司机所有，目的是为鼓励德士司机到机场服务。