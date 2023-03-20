曾训练中国飞行员美国教练在澳被捕 律师质疑是美国幕后操作

（早报讯）一名美国前海军陆战队飞行员正在澳大利亚面临美国的引渡申请，星期一（3月20日）他的律师在悉尼出席引渡听证会后，在法庭外告诉媒体，这名飞行员可能是被美国安全机构从中国“诱骗”到澳洲后被捕的。

路透社报道，54岁的丹尼尔·杜根（Daniel Duggan）因担任指导中国军事飞行员在航空母舰降落的教练，被控违反美国军备控制法。

自2014年起居住在中国的杜根，去年10月抵达新南威尔士州一个乡村小镇不久，就被澳洲联邦警察逮捕。同一周，英国警告英国前国防人员，不要在杜根曾工作过的南非飞行学院为中国人民解放军飞行员提供训练。

杜根的引渡审讯星期一被展延到5月，原因是他的律师正在向澳洲政府机构申请一些文件，以便为他辩护。

律师：澳发安全许可让杜根回澳工作 却在飞澳途中撤销

杜根的律师米拉利斯（Dennis Miralis）在法庭外说，杜根原本已获得澳洲安全情报组织（ASIO）的安全许可，让他可以返回澳洲开始一份新的飞行工作。但在他飞回澳洲的航班上，他的安全许可却被撤销。

米拉利斯说，根据美国法律，利用安全许可为“诱饵”是合法的，但如果澳洲安全机构给予杜根的安全许可，只是一种他“可以返回澳洲的假象”，那将是一个“极度严重的问题”。

他还说：“我们目前正在研究，杜根返回澳洲的安排是不是美国在幕后操作，因为美国知道这里是他可以被引渡的司法管辖区。”

澳洲安全情报组织发表声明说，无法对已提交法庭审理的案件置评。

在美国波士顿出生的杜根在美国海军服务12年后，于2002年移居澳洲，2012年取得澳洲公民权后，选择放弃美国公民权。他在2014年移居中国之前，在澳洲生活了10年，在澳洲育有六名孩子。

杜根目前被关押在澳洲一所戒备森严的监狱中。