朝鲜以发射井发射导弹 未来或无预警发射导弹

（早报讯）朝鲜星期天（3月19日）发射的导弹可能从发射井升空。这种导弹发射能力或有助朝鲜躲避外部监控，日后能无预警地发射导弹。

路透社报道，朝鲜官方媒体发布的照片显示，朝鲜星期天发射的“伊斯坎德尔”KN-23导弹，似乎是从地底的发射井升空。朝鲜这次试射行动旨在提高导弹的发射速度和可靠性，发射井未来可能用于发射洲际弹道导弹。

首尔峨山政策研究所研究员杨宇说：“有了发射井，（朝鲜）可以迅速地发射导弹，几乎是立即发射。（朝鲜）可以在准备过程不被其他国家发现的情况下，随时按下按钮就可以发射。”

朝鲜的液体燃料导弹，如“火星-17”型洲际弹道导弹，需要时间添加燃料，这个过程若在地面进行，容易被美韩等国发现；在发射井内添加燃料，朝鲜就可以躲避监控。

杨宇说，朝鲜通常使用机动发射车发射导弹，但朝鲜的公路网络不完善，从机动发射车发射导弹面对很多限制。

他补充说：“发射井的缺点是可以通过卫星图像检测到，所以仍会有人一直盯着他们，他们可能会失去先发制人的打击能力。”

美国詹姆斯·马丁核不扩散研究中心专家埃弗莱斯（Decker Eveleth）说，朝鲜自1月底起便动工兴建发射井，这意味着朝鲜在60天内就可以部署使用发射井的导弹。