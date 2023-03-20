周一美市盘前小幅走低 重点谈冬海集团李小冬给员工的信

星期一（3月20日）重点：

瑞银已经同意收购瑞士信贷，各国央行也采取措施确保美元流动性，但是这一连串的举措似乎没有让投资者对全球银行体系的信心完全恢复。美国华尔街股市主要股指期货星期一（3月20日）小幅走低。

美国联邦储备局将会在3月21日至22日的会议，做出下一次如何调整利率的决定。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌0.70点或0.02％，报3915.90点；纳斯达克100指数期货也微退11.00点或0.09％，报12508.90点；道琼斯指数期货则退低7.50点，报31854.50点。

美国股市上星期五（17日）收盘走低，结束了动荡的一周交易。标准与普尔500指数下跌43.64点，闭市报3916.64点。重量级的道琼斯指数则跌384.57点，闭市报31861.98点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.49％或61.51点，以12519.88点收市。

美国股市上星期五的交易非常活跃，交易所的总成交量是194亿1000万股，比过去20天的124亿9000万股平均成交量增加许多。

盘前交易重点：

瑞银（UBS）同意以约32亿美元的价格收购瑞士信贷。瑞士信贷（Credit Suisse Group）股价在星期一盘前暴跌超过58％，截稿时报0.839美元。在银行业动荡的大环境下，瑞士当局是在刚刚过的周末撮成了瑞士两家最大银行的合并。瑞银股价在星期一盘前也下跌0.60美元，截稿时报17.60美元。

纽约社区银行（New York Community Bancorp）的子公司Flagstar Bank星期日（19日）同意收购标志银行（Signature Bank）的大部分股份。从星期一开始，标志银行的40家分行将在Flagstar Bank的管理下运营。纽约社区银行的股价在星期一盘前上涨1.06美元或16.21％，截稿时报7.60美元。

在获得大型金融机构史无前例的300亿美元救助计划后，第一共和银行（First Republic Bank）宣布暂停派息，导致该银行股价在上星期五暴跌32.8％。该股星期一盘前继续退低5.04美元或21.88％，截稿时报17.99美元。

星期一下文我们来看看本地科技公司冬海集团（Sea Limited）的首席执行长李小冬，到底和员工说了些什么。星期一盘前该股退低0.89美元，截稿时报77.51美元。

盘前活跃股按序：第一共和银行、西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）、特斯拉（Tesla）、美国银行（Bank of America）和Opendoor Technologies。截稿时，这五只活跃股的股价跌多起少。

与多年积极向全球扩张的做法形成鲜明对比的是，冬海集团这阵子连续关闭在印度以及一些欧洲和拉丁美洲市场的业务，以削减成本并实现正现金流。（路透社）

冬海集团（Sea Limited）（纽约证券交易所代码：SE）

（早报讯）在美国上市的本地科技公司冬海集团的首席执行长兼创始人李小冬，在给员工的内部文件中说，冬海集团已经做出了实现长期盈利所需要的改变了。在数个月的大幅裁员行动后，李小冬也向仍在冬海的员工保证，集团最糟糕的时期已经过去。

冬海集团在两个星期前宣布首次实现季度净利。根据彭博社的报道，李小冬最近在他致给员工的700字信件中说，冬海是在做出了痛苦的决定后，才可迅速适应新的营业环境，改善效率并拥有更稳定的业务基础。

李小冬说：“我要向你们保证，假设我们的外部环境没有发生重大变化，我们的大规模变革算是已经完成。我们预计集团不会再有进一步的重大变化。”

他也警告说：“全世界都在关注我们本季度的业绩到底是昙花一现，还是长期趋势的开始，所以我们还是要继续努力。”

冬海集团是东南亚最大的互联网公司，也曾是全球表现最佳的股票之一。但自2021年10月达到峰值以来，该集团的市值就因为盈利前景不明朗，而一路蒸发了约1600亿美元。

最近几个月里，该集团裁员数千人、冻结工资，同时也削减超过7亿美元的季度销售和营销开支，就是希望能够找回集团的盈利能力。在本月里，它在印度尼西亚的电子商务部，也就是印尼的虾皮（Shopee）就裁了约500名员工。

与多年积极向全球扩张的做法形成鲜明对比的是，冬海集团这阵子连续关闭了在印度以及一些欧洲和拉丁美洲市场的业务，以削减成本并实现正现金流。

李小冬说：“这是我们第一次经历如此严重的危机。在这场危机的早期阶段，我们采取了果断的决定，我们的行动比同行的大多数人快得多。这个过程是痛苦的，但是它让我们今天能够处在更有利的地位。”

在Tipranks的12名分析师似乎也相当看好冬海股价今后的走势。在12名分析师中，有11名给予该股“买进”评级，一名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是102.64美元。