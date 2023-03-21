法国政府惊险挺过不信任动议 街头抗议持续

（早报讯）坚持通过极不受欢迎的延长退休年龄改革计划，引发强烈反弹的法国政府星期一（3月20日）惊险挺过了不信任动议。同日，巴黎市中心的示威者放火焚烧堆积如山的垃圾，罢工和抗议活动越演越烈，料将对法国总统马克龙的领导构成挑战。

路透社报道，此次对法国政府不信任动议共有两项，分别由国民议会几个小党派组成的Liot联盟和极右翼党派“国民联盟”发起。

国民议会进行了数小时辩论，当晚投票。Liot联盟发起的不信任动议获得278票支持，距离通过不信任动议所须的国民议会绝对多数票仅差九票。极右翼党派发起的动议则只获94票支持。

法国舆论在投票前预期相关动议无法在国民议会获得通过，但并未预期Liot联盟发起的动议能获得这么多议员支持。这主要源于政府上周决定援引宪法第49.3条款，不经国民议会表决，在议会强行通过退休制度改革法案，导致众多议员不满。这也是政府须面对不信任动议的根本原因。

反对派说，表决结果表明马克龙决定绕过议会对养老金法案的投票，已经破坏他的改革议程并削弱了他的领导力。

不信任投票失败的消息传出后，强硬左翼“不屈法国党”（France Unbowed）的议员向总理博尔内高喊“辞职！”，还举起“我们街上见”的字牌。

在巴黎一些最负盛名的街道，消防员忙着扑灭燃烧的垃圾堆，警察则忙着追捕声东击西的示威者。

西南部城市波尔也有约两三百人聚集，且多是年轻人。他们不停喊“马克龙辞职！”的口号，几个垃圾桶被人点火后，许多人欢呼“爆炸”。

过去三晚，在巴黎和法国全国各地出现的冲突场面，令人想起2018年底因高油价引发的黄背心示威活动。

法国第九个全国罢工和抗议日定于星期四（23日）举行。