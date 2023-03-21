特朗普或被起诉 曼哈顿法院外设路障防备

（早报讯）美国纽约市曼哈顿刑事法院周围地区设置了路障，因为纽约市正在为前总统特朗普可能因2016年竞选期间向成人电影女星“暴风女丹尼尔斯”支付封口费，而被起诉。

路透社报道，大陪审团最快可能在本周正式提控涉案者，正在寻求2024年再次入主白宫的特朗普预测自己将在星期二（3月21日）被捕。

特朗普可能成为美国历史上首位面临刑事提控的前总统。特朗普上周六呼吁他的社媒平台支持者，为他即将被捕举行抗议。执法部门担忧特朗普的呼吁，可能导致类似2021年1月6日国会大厦暴力冲击事件。

不过安全分析人士说，由于担心这是一个陷阱，一些极右翼草根组织选择不响应特朗普的呼吁。

在特朗普律师团要求下向大陪审团作证的科斯特洛（Robert Costello），星期一告诉大陪审团，特朗普的前律师科恩2016年私下向丹尼尔斯支付封口费，特朗普没有参与此事。

科斯特洛作证后对媒体说：“那是科恩自行决定的，他告诉我们，他会想办法解决此事。”

已向大陪审团做了两次供证的科恩一直公开说，向丹尼尔斯支付封口费是特朗普的指示，他是代表特朗普这么做的。

特朗普2018年5月在推特上承认，他已偿还科恩支付给丹尼尔斯的13万美元（约17万4000新元）。不过，特朗普坚持否认他和丹尼尔斯发生过关系，称她的指控“错误和含勒索成分”。特朗普也强调，这笔封口费和竞选经费没有关系，并说这类“私人交易”在“在明星和富人之间非常普遍”。

如果特朗普被起诉，可能会损害他东山再起的企图。

根据路透社/益普索在截至星期一的七天民意调查结果，约44%的共和党人认为，如果特朗普被起诉，他应该退出总统竞选。