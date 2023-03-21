疑挑动人民憎恨政府 纳兹里促以煽动法对付马哈迪

（早报讯）针对马来西亚前首相马哈迪批评首相安华打压异己，不让马来人发声，前巫统硝山国会议员纳兹里要求政府援引《煽动法令》对付马哈迪。

马国媒体Astro Awani引述纳兹里说，现为土著权威党（Putra）顾问的马哈迪显然要煽动人民憎恨现任政府。他说：“政府无须害怕对马哈迪采取行动，尽管他是前首相。在马哈迪担任首相期间，任何举行集会批评政府的人都被视为反政府，并会在《内安法令》下被扣留。”

纳兹里说：“如果你们不相信我，可以问（土权党主席）依布拉欣阿里。”依布拉欣阿里是1987年马哈迪执政期间，在“茅草行动”下被《内安法令》拘留的人士之一。

纳兹里也是马来西亚前部长和驻美国大使。他指阻止集会对马哈迪来说不是新鲜事，称马哈迪掌权22年期间曾多次这样做。

他说：“我曾是马哈迪担任首相时的内阁成员。也许是因为年龄缘故，马哈迪已忘记，基于担心引发暴乱，（当年他曾）禁止举行许多跟种族有关的集会。”

基于此，纳兹里认为，马哈迪最没资格以倡导民主之名，抨击现任政府。

纳兹里也质疑，曾批评马来人懒惰的马哈迪，为何“突然”关心马来人的命运。

“他在位时嘲讽和侮辱马来人，说他们懒惰。”

“如今，他输掉了选举按柜金和权力，却要让人们觉得他是族群所须要的救世主。”

“事实上，马来人已不再信任马哈迪。”

由马哈迪号召的“马来人宣言集会”原本定19日举行，但因两个租用场地被取消而展延，马哈迪把矛头指向安华，认定是政府从中作梗，但他没有提供任何证据。