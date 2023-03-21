马国首起 让外国车添购RON95汽油 油站罚款4万令吉

（早报讯）柔佛新山一名油站业者被控允许外国车辆添购RON95汽油，遭法庭判处罚款4万令吉（约1万2000新元）。这是马国政府禁止外国交通工具添购RON95汽油12年来，首次有油站业者抵触这项条例而遭罚款。

59岁的油站业者潘敬昌（译音）星期二（3月21日）在新山地庭被控四年前让外国注册车辆添购RON95汽油，触犯“1961年供应管制法令”22（1）条文。一旦罪成，最高可被判罚款不超过100万令吉、三年以下监禁，或两者兼施。

根据控状，被告2019年5月13日上午在新山敦阿都拉隆路自己经营的油站，允许外国注册车辆以价值113令吉30分的价格添购54公升的RON95汽油，抵触相关条例。

被告认罪后，地庭法官仄旺再迪指被告的行为造成国家和人民的损失，判处被告罚款4万令吉或监禁五个月。

马国从2010年8月1日开始，禁止外国注册车辆在马国添加RON95汽油。政府当时也在全国所有油站张贴告示，提醒油站员工及外国车主注意条例。

根据规定，外国注册车辆不可购买RON95汽油，也不可于入境同日在新马边境25公里内任何油站购买超过20公升的柴油。外国车主只能购买RON97汽油，容量不限，但必须直接注入车子油箱。