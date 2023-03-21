周二美市盘前稳中偏高 重点谈西太平洋合众银行

星期二（3月21日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期二（3月21日）走稳。各国央行等机构对金融体系给予的各项紧急措施，开始让投资者信心恢复。市场投资者现在也在权衡美国联邦储备局本星期是否会暂停加息。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升23.90点或0.61％，报3975.50点；纳斯达克100指数期货起35.90点或0.29％，报12598.50点；道琼斯指数期货则起235.40点，报32480.00点。

美国股市星期一（21日）大涨。标准与普尔500指数星期一上升34.93点，闭市报3951.57点。重量级的道琼斯指数则起382.60点，闭市报32244.58点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高0.34％或42.73点，以12562.61点收市。

美国股市星期一的交易继续活跃，交易所的总成交量是124亿8000万股，但比过去20天的126亿股平均成交量稍微少一些。

盘前交易重点：

美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）星期一通过方舟投资基金进场吸购总值达1100万美元的微软（Microsoft）股票。这也是女股神首次买进微软股票。微软股价在星期二盘前上升0.16美元，截稿时报272.39美元。

电动车特斯拉（Tesla）的债务被穆迪上调至投资级别的最低水平Baa3。这个级别要比原本的投机级别Ba1或所谓的垃圾级债务要高一个等级。这个消息带动特斯拉股价在星期二盘前上升2.51美元或1.37％，截稿时报185.76美元。

晶片制造商英伟达（Nvidia）首席执行官黄仁勋，星期二晚上会在公司的开发者大会发表主题演讲。公司说，黄仁勋将在会上分享他对人工智能未来的愿景，以及英伟达会如何通过突破性技术加速它的发展。英伟达股在盘前上升1.55美元，截稿时报260.55美元。

星期二下文我们来看看也受到这次美国银行倒闭危机影响的西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）。星期二盘前这只股起0.40美元，截稿时报10.68美元。

盘前活跃股按序：第一共和银行（First Republic Bank）、西太平洋合众银行、特斯拉、美国银行（Bank of America）和Carnival Corp。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

截至上星期五（17日）下午为止，西太平洋合众银行可动用的现金超过108亿美元，数额超过未投保存款总额。（彭博社）

西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）（纳斯达克证券交易所代码：PACW）

（早报讯）在这次美国银行倒闭危机中，除了硅谷银行、标志银行和银门银行这三家银行备受瞩目之外，西太平洋合众银行也因为蔓延开来的挤提而大受影响，股价也因此从银行危机前的27美元水平，下跌了超过60％。

根据各个平台星期一的报道，有知情人士透露，西太平洋合众银行已经在与Atlas SP Partners和一些投资公司就增加资金流动性进行洽商。虽然西太平洋合众银行正在考虑一系列选项来充实它的资金库，但到目前为止，该行还没有达成任何交易。

当这个消息开始传开后，该银行股价即刻在星期一早盘攀高22.8％，交易非常活跃。这只股在最后闭市时回弹了1.00美元或10.78％，报10.28美元。

虽然目前尚不清楚西太平洋合众银行在美国银行危机中，到底因挤提而损失了多少存款，不过可以肯定的是，它也像第一共和银行一样，在四处寻求银行同业的支持，以避免走向类似硅谷银行的命运。西太平洋合众银行和倒闭的硅谷银行和标志银行的业务相当类似，因为它的客户也是以风险投资界的为主，而且它也拥有大量未投保的存款。

现在市场所知道的是，截至上星期五（17日）下午为止，西太平洋合众银行可动用的现金超过108亿美元，数额超过未投保存款总额。该行决定发布这个数字，除了是要安抚存户之外，也是要向美国有关官员们保证，它仍拥有稳定的资金流动性。

银行管理层在上星期五也说，在硅谷银行倒闭后连带造成的存款净流失量虽然增加，但是它主要集中在风险银行业务方面。而且这个净流失量已经开始有所下降并已趋于稳定了。

市场分析公司Piper Sandler也刚发布了一份研究报告，表示对西太平洋合众银行有信心，而且认为它能够度过这次资金紧缩的危机。

另外，在Tipranks的六名分析师似乎也对西太平洋合众银行开始有点信心。他们当中甚至还有一名给予该股“买进”评级，五名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是29.00美元。以星期一的10.28美元闭市价计算，这些分析师认为这只股平均还会有182.10％的向上潜能。